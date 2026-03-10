Esponjosas donas de moka, la receta más sencilla

Las donas son uno de los postres más conocidos y consumidos en muchas partes del mundo. Se distinguen por su forma redonda, su interior suave y su preparación a partir de una masa dulce que se fríe en aceite.

El origen de las donas modernas está relacionado con recetas de masas fritas que llegaron a América desde Europa. Algunas investigaciones indican que dulces similares ya se preparaban en países del norte europeo y que colonos neerlandeses llevaron preparaciones fritas llamadas oliebollen a Nueva Ámsterdam durante el siglo XVI.

Con el paso del tiempo, estas preparaciones fueron cambiando hasta adoptar la forma con agujero en el centro que hoy es tan común. Según relatos históricos, el marinero Hanson Gregory popularizó esta forma en 1847 para que la masa pudiera freírse de manera más pareja.

Actualmente, las donas pueden encontrarse en muchos sabores y estilos. Entre las combinaciones más apreciadas está la mezcla de café y chocolate conocida como moka, un sabor intenso que combina muy bien en la repostería. Descubre aquí cómo preparar esponjosas donas de moka en casa, con una receta sencilla.

Receta de donas de moka

Ingredientes para 10 donas:

Para la masa:

2 ½ tazas de harina de trigo

¼ de taza de azúcar

1 cucharada de cacao en polvo

1 cucharadita de café soluble

1 cucharadita de levadura seca instantánea

½ cucharadita de sal

1 huevo grande

¾ de taza de leche tibia

2 cucharadas de mantequilla derretida

1 cucharadita de extracto de vainilla

Para freír:

1 litro de aceite vegetal

Para decorar:

1 taza de azúcar glass

1 cucharada de cacao en polvo

1 cucharadita de café soluble

3 cucharadas de leche

Procedimiento:

En un recipiente amplio mezcla: harina, cacao en polvo, azúcar, café soluble, sal y levadura seca. Revuelve bien hasta que todos los ingredientes estén integrados. En otro recipiente mezcla: leche tibia, huevo, mantequilla derretida y vainilla. Después, incorpora esta mezcla al recipiente con los ingredientes secos. Integra todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme. Luego amasa durante aproximadamente 8 a 10 minutos hasta que la masa se vuelva suave y elástica. Coloca la masa en un recipiente ligeramente engrasado y cúbrela con un paño limpio. Déjala reposar entre 45 minutos y 1 hora, hasta que aumente de tamaño. Cuando la masa haya crecido, extiéndela con un rodillo hasta lograr un grosor de cerca de 1 cm. Corta círculos grandes y retira la parte central para formar la dona. Coloca las donas en una bandeja con papel para hornear y déjalas reposar 30 minutos más. Calienta suficiente aceite en una olla profunda y fríe las donas durante aproximadamente 1 minuto por cada lado hasta que estén doradas. Cuando estén listas, retíralas y colócalas sobre papel absorbente. Mezcla los ingredientes del glaseado hasta obtener una mezcla suave y cubre la parte superior de las donas. También puedes añadir chispas de chocolate o espolvorear cacao para decorarlas.

Tips para hacer donas

Hacer donas en casa puede ser sencillo si se siguen algunos consejos prácticos:

La leche debe estar tibia para ayudar a activar la levadura sin dañarla.

Amasa el tiempo suficiente; un buen amasado ayuda a obtener donas más suaves.

Las masas con levadura necesitan reposar para que puedan crecer correctamente.

Las donas hechas con levadura deben freírse a temperaturas cercanas a 182-190 °C.

Si el aceite se enfría demasiado, las donas pueden absorber más grasa.

Freír solo dos o tres donas al mismo tiempo ayuda a mantener la temperatura del aceite.

Después de freírlas, es recomendable colocarlas sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite.

También se recomienda voltearlas solo una vez durante la fritura para que se cocinen de manera pareja.

Las donas son un clásico de la repostería que se distingue por su masa dulce frita y su interior suave. Su historia está relacionada con preparaciones europeas que con el tiempo evolucionaron hasta convertirse en el anillo frito que hoy se conoce en todo el mundo.

Entre las diferentes versiones que existen, las donas de moka destacan por la mezcla de café y chocolate, un sabor que resulta intenso y muy agradable. Prepararlas en casa es posible utilizando ingredientes básicos y siguiendo algunos pasos sencillos como el amasado, el reposo de la masa y una fritura adecuada.

Si se cuidan los tiempos de fermentación y la temperatura del aceite, es posible obtener donas caseras suaves, doradas y llenas de sabor, ideales para acompañar una bebida caliente o compartir en familia.