FGR reactiva caso Cuén y analiza presunta injerencia del narco en elección de 2021

La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó y concentró en una sola línea de investigación dos de los episodios más delicados de la vida política de Sinaloa: el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, y la presunta participación del crimen organizado en la elección de 2021 que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura.

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La decisión del Ministerio Público Federal busca determinar si ambos hechos forman parte de una misma red de complicidades entre actores políticos y grupos del narcotráfico, particularmente facciones del Cártel del Pacífico, en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre autoridades mexicanas.

El asesinato de Cuén vuelve al centro de la investigación

Héctor Melesio Cuén fue asesinado el 25 de julio de 2024. La Fiscalía de Sinaloa sostuvo inicialmente que el ataque ocurrió durante un supuesto intento de robo en una gasolinera de Culiacán. Sin embargo, peritajes federales y testimonios posteriores detectaron inconsistencias relevantes en esa versión.

Héctor Melesio Cuén Ojeda

La FGR considera que el exrector habría sido privado de la vida en la finca Huertos del Pedregal, el mismo lugar en el que Ismael "El Mayo" Zambada aseguró haber sido secuestrado antes de ser trasladado a Estados Unidos.

Entre las irregularidades detectadas destacan lesiones no documentadas adecuadamente en la necropsia local, la ausencia de evidencia concluyente sobre disparos en la estación de servicio y declaraciones de empleados que negaron haber presenciado el ataque. Estos elementos llevaron a la autoridad federal a replantear por completo la narrativa inicial.

Indagan si el crimen organizado influyó en la elección de 2021

La otra vertiente de la investigación se centra en las denuncias sobre una posible intervención del Cártel de Sinaloa en el proceso electoral de 2021.

Según las indagatorias, se analiza si operadores criminales presionaron a actores políticos, financiaron actividades o favorecieron la candidatura de Rubén Rocha Moya. Estas acusaciones cobraron nueva fuerza después de que autoridades estadunidenses señalaron presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y grupos del narcotráfico.

Rocha Moya no ha sido citado

Pese a la relevancia del expediente, hasta ahora Rubén Rocha Moya no ha sido citado a declarar ni en calidad de testigo ni como imputado.

Héctor Melesio Cuen Ojeda Cuartoscuro

El exmandatario solicitó licencia al cargo en medio de los señalamientos provenientes de Estados Unidos y del debate político nacional. La administración federal ha sostenido que cualquier acción judicial deberá sustentarse en pruebas formales y no únicamente en acusaciones extranjeras.

Contexto de presión bilateral

Excélsior documentó que el gobierno mexicano pidió a Estados Unidos información complementaria y elementos probatorios para sustentar las acusaciones formuladas contra políticos sinaloenses.

En ese contexto, la FGR también mantiene abiertas otras investigaciones relacionadas con posibles delitos contra la seguridad nacional y con la actuación de autoridades locales y federales en hechos vinculados al crimen organizado.

Contexto de presión bilateral

La unificación de estas investigaciones podría tener profundas repercusiones para la política sinaloense y para el gobierno federal.

La FGR busca esclarecer si el asesinato de Héctor Melesio Cuén fue un crimen político relacionado con disputas internas y si la elección de 2021 estuvo influida por estructuras criminales. De confirmarse estas hipótesis, el caso podría convertirse en uno de los expedientes más relevantes sobre la presunta infiltración del narcotráfico en las instituciones públicas de México.