Cómo lavar y desinfectar la licuadora: trucos efectivos para dejarla como nueva

Aprende cómo lavar y desinfectar la licuadora con estos trucos efectivos para dejarla como nueva. Y es que a menudo, este electrodoméstico es el "héroe olvidado" de nuestras preparaciones, pero se trata de una herramienta en tu cocina que necesita una desinfección urgente.

Lo que parece limpio a simple vista puede ser un hotel de cinco estrellas para microorganismos que no querrías invitados a tus preparaciones, desde salsas, postres o hasta un smoothie.

La licuadora no es solo un vaso de vidrio o plástico; es un ensamble de aspas de acero inoxidable, sellos de caucho, bases roscadas y motores que generan calor. Esta combinación de humedad residual, restos de comida orgánica y calor es el caldo de cultivo ideal para bacterias como Salmonella o E. coli.

Si eres de los que solo "licua agua con jabón" y cree que el trabajo está hecho, lamento decirte que podrías estar ignorando los rincones donde se acumula la verdadera suciedad.

Cómo lavar la licuadora Canva

Trucos para lavar y desinfectar la licuadora

Para la limpieza diaria

Llena el vaso de la licuadora hasta la mitad con agua tibia (no hirviendo, para no estresar el material). Agrega dos gotas de lavatrastes concentrado. Añade media rodaja de limón para cortar la grasa. Enciende la licuadora a velocidad máxima durante 30 a 60 segundos; la fuerza centrífuga empuja el jabón hacia las grietas de las aspas.

Desinfección con cloro

Mezcla una cucharadita de cloro por cada litro de agua. Deja las piezas (excepto el motor, obviamente) sumergidas por 5 minutos y enjuaga con agua potable.

Desinfección con vinagre

El vinagre blanco es excelente para eliminar depósitos minerales y olores, aunque técnicamente es un sanitizante más que un desinfectante de amplio espectro. Úsalo si tu licuadora huele a ajo o cebolla de la salsa de ayer.

Cómo lavar la licuadora Canva

Bicarbonato de sodio para el vaso

¿Tu vaso de plástico de la licuadora ya se ve blanco o "nublado"? Esto suele ser acumulación de minerales del agua o pequeñas rayaduras de alimentos duros como hielo o granos de café.

Haz una pasta con bicarbonato de sodio y un poco de agua. Frótala con un paño suave (no uses fibras metálicas) para pulir la superficie y eliminar los olores más persistentes de especias como el comino o el curry.

Limpieza profunda de la licuadora

Desarma toda la licuadora. Usa un cepillo de dientes viejo (y limpio) para tallar la base de las aspas., es ahí donde se acumulan residuos de fibra que el "remolino" no alcanza a quitar. Retira el aro de goma (empaque) y sumérgelo en una solución de agua con vinagre blanco. Si ves manchas negras, es moho. Si el moho no sale, es hora de comprar un repuesto.

Cómo lavar la licuadora Canva

¿Cómo limpiar el motor de la licuadora?

Nunca, bajo ninguna circunstancia, sumerjas la base del motor de la licuadora en agua. Para limpiarlo, usa un paño húmedo con una mezcla de agua y alcohol isopropílico para lavar los botones y la superficie. Y usa un hisopo (cotonete) para limpiar la zona donde el vaso encaja con el motor.

Una vez que la licuadora se lavó:

Después de lavar y desinfectar perfectamente tu licuadora, no la guardes húmeda, pues el ambiente cerrado del vaso fomentará el crecimiento de bacterias y hongos.

Seca cada pieza con una toalla de papel limpia o deja que se sequen al aire por separado sobre una rejilla antes de ensamblar. Nunca guardes la licuadora con la tapa puesta si no estás seguro de que está 100% seca.

La próxima vez que termines de usar tu licuadora, recuerda que lavarla y desinfectarla es básico en el proceso. ¡Tu cuerpo y tus papilas gustativas te lo agradecerán!