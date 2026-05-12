Aprende a preparar danonino casero para niños, cien por ciento natural

Cuando vamos a la tienda, uno de los productos que no fallan entre los niños (y adultos) es el Danonino. A pesar de estar dirigido a ellos, contiene azúcares añadidas, por lo que no es la opción más saludable. Mejor, prepara esta receta de danonino casero.

Seguro más de una vez has leído en internet que el danonino no es yogur, sino queso. Es verdad, se trata de un tipo llamado petit suisse, originario de Francia. Su principal característica es su textura cremosa y sabor dulce, de ahí su éxito entre los niños.

Sin embargo, tradicionalmente no lleva azúcar; se elabora con leche de vaca pasteurizada enriquecida con nata, que se suaviza y escurre en una centrifugadora. El resultado es un queso fresco sin sal, excelente buena fuente de calcio y proteína, sin ser alto en grasa.

Sin embargo, las versiones comerciales contienen azúcares añadidos y otros edulcorantes. Por esa razón no son una buena opción para la dieta regular de los niños. Si tus hijos aman el danonino, prepara esta versión casera.

Los niños aman el danonino por su textura cremosa y sabor dulce Canva

¿Cómo hacer danonino de fresa casero?

Ingredientes:

1 taza de yogur griego natural sin azúcar (puede ser entero o griego)

1 taza de fresas naturales, picadas

½-1 cucharadita de miel de abeja o agave (opcional)

2 cucharadas de requesón o queso ricotta

1 cucharadita de grenetina

½ taza de agua

Preparación:

Disuelve la grenetina en ¼ taza de agua y reserva. Coloca las fresas en una ollita, junto con ¼ taza de agua, solo para cubrirlas. Llévalas a fuego medio-bajo y, cuando estén suaves, aplástalas con un machacador de frijoles. Agrega miel si lo deseas, para dar un poco de dulzor a la mermelada de fresa. Tip: recuerda que la miel de abeja no la deben consumir menores de un año. Cocina por 5 minutos o hasta que tengas una mermelada espesa. Apaga el fuego y deja enfriar. En el microondas o a baño María, derrite la grenetina hasta que esté líquida. Deja entibiar. Licúa la mermelada de fresa con el yogur y el requesón. Cuando esté completamente integrado, agrega la grenetina tibia. Esto ayudará a cuajar un poco la mezcla y que tenga una consistencia más firme. Distribuye la mezcla en vasitos pequeños y refrigera hasta que cuajen. Ofrece estos danoninos caseros de fresa a tus hijos y descubre cómo pasan la prueba.

Lo mejor de esta receta es que puedes adaptarla a los gustos y necesidades de tus pequeños. Por ejemplo, prepara la mermelada de durazno, frambuesa o manzana; también puedes probar usando plátano maduro para más dulzura.

Con esta receta puedes preparar danonino de tus sabores favoritos Canva

¿Los niños pueden comer yogur griego?

Dado el auge del yogur griego, una duda común es si los niños también pueden consumirlo. La respuesta es sí y, de hecho, resulta una opción muy nutritiva, siempre que se elija correctamente.

La textura del yogur griego resulta de retirar parte del suero durante su elaboración. Esto no solo lo hace más espeso, sino con una mayor concentración de proteínas. Además, como otros lácteos, es una buena fuente de calcio y vitamina B12.

Eso sí, la clave es elegir aquellos que no tengan azúcares añadidas, ni edulcorantes o saborizantes artificiales. Lo mejor es optar por los que tienen ingredientes simples, pues básicamente solo se necesita leche y cultivos vivos para elaborarlo.

Sobre a partir de qué edad puede consumirlo un niño, dependerá mucho de las indicaciones de tu pediatra, por lo que es mejor consultarlo.

Si tu hijo no te deja irte del súper sin comprar sus danoninos, prepara esta versión casera. Es igual de rica, pero más nutritiva y sin ingredientes dudosos.