Día Mundial del Cóctel: ¿Cuál es el más famoso del mundo?

Durante años, la Margarita y el Mojito parecían dominar las barras de todo el mundo, especialmente en vacaciones, fiestas y destinos de playa. Sin embargo, el cóctel que realmente se ha convertido en el favorito no lleva tequila ni hierbabuena: el gran rey de las barras es el Old Fashioned.

¿Por qué el Old Fashioned es el cóctel más popular?

De acuerdo con reportes recientes de la industria de la coctelería, este clásico elaborado con whisky continúa encabezando la lista de las bebidas más pedidas en bares de alto nivel alrededor del mundo. Elegante, simple y atemporal, el Old Fashioned ha logrado algo que pocos tragos consiguen: mantenerse vigente por generaciones.

Bartenders internacionales colocan al Old Fashioned por encima del Mojito y la Margarita. Canva

Mientras el consumo global de cerveza y vino ha mostrado caídas en los últimos años, las bebidas como el whisky, la ginebra y el tequila viven uno de sus mejores momentos. Y detrás de este fenómeno se encuentran principalmente los millennials y la generación Z, quienes han impulsado el regreso de los cócteles clásicos.

Según especialistas de la industria, casi el 90% de las personas que salen de noche prefieren pedir cócteles antes que bebidas tradicionales. Esto ha provocado una auténtica revolución en bares y restaurantes, donde las recetas vintage se han convertido nuevamente en protagonistas.

¿Cuál es el origen del cóctel Old Fashioned?

Sus orígenes se remontan al siglo XIX, cuando algunos clientes pedían los cócteles “a la vieja usanza” (“the old fashioned way”), es decir, preparados únicamente con alcohol, azúcar, agua y amargos, sin mezclas extravagantes. La popularidad actual del Old Fashioned también refleja una enorme transformación en el mundo de las bebidas alcohólicas.

La versión ahumada del Old Fashioned es una de las tendencias más fuertes de 2026. Canva

La receta parece sencilla, pero justamente ahí radica su magia. El cóctel combina whisky bourbon o rye, azúcar, amargo de angostura, hielo y un toque de naranja. Se sirve tradicionalmente en un vaso corto conocido precisamente como 'Old Fashioned', nombre que terminó dando identidad a la bebida.

¿Cuáles son los 3 mejores cócteles del mundo?

En segundo lugar, dentro de las bebidas más populares aparece el Negroni, el sofisticado cóctel italiano elaborado con ginebra, vermut rojo y Campari. Su sabor amargo y elegante ha conquistado las barras internacionales, especialmente gracias al auge del llamado Negroni Sbagliato, una variante preparada con prosecco que explotó en popularidad gracias a las redes sociales.

El Negroni también domina las tendencias de coctelería este año. Canva

El tercer puesto es para la Margarita, la verdadera líder en ventas y consumo en todo América. Su secreto está en la versatilidad que otros clásicos no tienen. Mientras que los tragos más amargos son para paladares específicos, la Margarita conquista a todos por su frescura y su capacidad de reinventarse con mezcal o frutas.

La Margarita se mantiene como el tercer cóctel más solicitado del planeta. Canva

¿Cómo se prepara un Old Fashioned?

Aunque el Negroni domina entre los amantes de la coctelería clásica y la Margarita continúa siendo la favorita del público masivo, el Old Fashioned sigue representando el estándar definitivo de un buen bartender. De hecho, muchos expertos consideran que preparar correctamente este trago es una prueba de técnica y equilibrio.

Otra de las razones de su éxito es su versatilidad. Dependiendo del whisky utilizado, el resultado puede cambiar completamente. El bourbon ofrece notas más dulces, con sabores a vainilla y caramelo, mientras que el rye whisky aporta un perfil más seco y especiado.

Expertos aseguran que preparar un buen Old Fashioned es prueba del talento de un bartender. Canva

Además, en 2026 una de las tendencias más fuertes es el Old Fashioned ahumado, una versión que añade humo de roble o nogal para darle mayor complejidad aromática.

El regreso de este tipo de bebidas también ha impulsado el interés por la coctelería casera. A diferencia de otras recetas más complicadas, el Old Fashioned puede prepararse fácilmente en casa con pocos ingredientes y una buena técnica.

Los expertos recomiendan utilizar hielos grandes para evitar que el whisky se diluya demasiado rápido y decorar únicamente con piel de naranja para resaltar los aceites cítricos naturales.