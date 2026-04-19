Ariadna Montiel encabeza en Oaxaca el fortalecimiento de la estructura de Bienestar

En una jornada de trabajo con la estructura operativa del estado, la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo un encuentro masivo con las y los Servidores de la Nación, donde reafirmó el compromiso del Gobierno de México de mantener una presencia permanente en el territorio oaxaqueño.

Acompañada por figuras clave como Nancy Ortiz Cabrera, la Secretaria Montiel destacó que la labor de este "ejército de bienestar" es la columna vertebral del Humanismo Mexicano. Durante el evento, se enfatizó que la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es clara: consolidar los programas sociales y asegurar que la transformación llegue hasta el último rincón de Oaxaca.

Un mensaje de unidad y resistencia

Frente a un auditorio lleno de servidores públicos comprometidos, Ariadna Montiel reconoció que el trabajo de campo en Oaxaca presenta retos geográficos y sociales únicos, pero que el esfuerzo incansable de los trabajadores representa fielmente la resistencia de los pueblos originarios.

"Es un honor servir a la nación", se leía en el estrado principal, donde la Secretaria instó a los presentes a seguir trabajando con honestidad y cercanía, recordando que el éxito de la administración se mide por el bienestar de quienes menos tienen.

Oaxaca: Prioridad para la Transformación

La presencia de Ariadna Montiel en la entidad no es casual; Oaxaca es uno de los estados con mayor inversión en programas sociales y proyectos de infraestructura comunitaria. La Secretaria supervisó los avances de las metas para este ciclo, asegurando que el equipo está listo para cumplir los objetivos planteados bajo la premisa de "Primero los Pobres".

Puntos destacados del encuentro:

Liderazgo Federal: La Secretaria Ariadna Montiel coordinó personalmente las líneas de acción para los próximos meses.

Respaldo Presidencial: Se transmitió un mensaje de apoyo total por parte de la Dra. Claudia Sheinbaum hacia la estructura oaxaqueña.

Identidad Institucional: Se reforzó el orgullo de pertenencia de los Servidores de la Nación como agentes del cambio social.