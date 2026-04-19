Agentes de AEI y oficiales de EU mueren en accidente tras hallar narcolaboratorio

El Director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, el elemento Manuel Genaro Méndez Montes, así como dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos, murieron en un extraño accidente cuando regresaban después de haber descubierto y destruido un mega laboratorio de anfetaminas, donde se fabricaban grandes cantidades de droga sintética.

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, lamentó este domingo el fallecimiento de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como de los instructores estadounidenses que participaban en labores de cooperación bilateral.

El funcionario detalló que los agentes perdieron la vida en un accidente vehicular cuando regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos, ubicado en la Sierra Tarahumara, una región clave en la producción de drogas sintéticas.

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno. Especial

Cooperación internacional en seguridad

Los oficiales de la Embajada de Estados Unidos se encontraban en la zona realizando labores de entrenamiento, como parte de los programas de intercambio y cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, los cuales se desarrollan de manera regular.

Esta colaboración forma parte de los esfuerzos binacionales para combatir el crimen organizado, particularmente en la detección y desmantelamiento de laboratorios de anfetaminas.

De acuerdo con la versión oficial presentada por el fiscal César Jáuregui Moreno, el convoy en el que viajaba Oseguera Cervantes estaba conformado por cinco vehículos, encabezados por el del director.

El vehículo del comandante habría derrapado, saliéndose de la carretera y cayendo a un barranco, donde posteriormente explotó, en lo que ha sido calificado como un accidente no esclarecido.

Investigan las causas del siniestro

Hasta el momento, las autoridades no han determinado con precisión las causas del siniestro, por lo que el caso permanece bajo investigación. La naturaleza del accidente, sumada al contexto del operativo contra el narcotráfico, ha generado cuestionamientos sobre lo ocurrido.

El hecho ha puesto nuevamente en el foco la peligrosidad de las operaciones en zonas serranas y la relevancia de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de drogas sintéticas en México.

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