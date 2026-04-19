Sheinbaum reconoce a Joan Manuel Serrat como símbolo de la música y la resistencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con el cantautor catalán Joan Manuel Serrat en el marco de su visita al Barcelona Supercomputing Center (BSC), donde reconoció su legado artístico y político al calificarlo como un “símbolo de la música y la resistencia”.

La mandataria compartió el momento a través de su cuenta oficial en la red social X, donde expresó.

Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat”, acompañando el mensaje con una fotografía tomada a las afueras del centro tecnológico este domingo 19 de abril.

La visita de Sheinbaum al BSC no solo tuvo un componente simbólico con la presencia de Serrat, sino que también formó parte de una agenda estratégica enfocada en la cooperación científica y el desarrollo tecnológico entre México y España. Durante el recorrido, la presidenta estuvo acompañada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

El director del centro, Mateo Valero Cortés, fue el encargado de presentar los avances del complejo, así como los convenios de colaboración vigentes con México, enfocados en el procesamiento de datos y el desarrollo de modelos predictivos en sectores clave.

Morant subrayó la relevancia del encuentro al afirmar que la ciencia pública es fundamental para “construir democracia, paz y cooperación multilateral”, y adelantó que uno de los proyectos más destacados busca desarrollar inteligencia artificial con lenguaje natural adaptado a distintos acentos del español.

El papel estratégico del supercomputador MareNostrum

El Barcelona Supercomputing Center es uno de los centros más avanzados de Europa, con más de 500 científicos dedicados a la investigación aplicada. En sus instalaciones se encuentra el supercomputador MareNostrum 5, considerado el de mayor capacidad de cálculo en la región.

Este sistema permite procesar grandes volúmenes de datos en tiempos reducidos, facilitando aplicaciones en áreas como:

predicciones meteorológicas, análisis fiscales, desarrollo industrial e inteligencia artificial.

Además, el centro colabora con empresas tecnológicas de alcance global como IBM, Microsoft, Intel y Nvidia, consolidando su papel como nodo clave en la innovación científica.

Claudia Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. Barcelona, España. Especial

México y su apuesta por la supercomputación

La visita de Sheinbaum se enmarca en el impulso del llamado Plan México, una estrategia orientada a fortalecer la capacidad tecnológica del país mediante el uso de infraestructura avanzada. En 2025, México firmó un acuerdo con el BSC para aprovechar su capacidad de supercómputo en la resolución de problemas públicos y privados.

Este convenio busca mejorar la toma de decisiones en políticas públicas mediante análisis de datos complejos y simulaciones avanzadas, reduciendo tiempos y aumentando la precisión de los resultados.

La presidenta acudió al recorrido acompañada por Lázaro Cárdenas Batel y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, además de personal de su equipo cercano.

Cooperación internacional en inteligencia artificial

La visita al BSC también refleja una tendencia creciente hacia la colaboración internacional en ciencia y tecnología. En días previos, líderes latinoamericanos como el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recorrieron las mismas instalaciones.

Ambos encuentros reforzaron el interés regional en áreas como la soberanía digital, el desarrollo de inteligencia artificial y la computación cuántica, destacando el papel del sistema MareNostrum Ona.

Lula da Silva enfatizó que la inversión en capacidades tecnológicas propias es clave para garantizar la independencia digital, mientras que las delegaciones coincidieron en la necesidad de impulsar proyectos conjuntos frente a desafíos globales.

Tras concluir su visita al centro, Sheinbaum se dirigió al aeropuerto de Barcelona para regresar a México, cerrando así una gira de día y medio por España. Su viaje inició el viernes 17 de abril con su participación en la IV Cumbre En Defensa de la Democracia, donde compartió espacio con líderes de América Latina y Europa.

Durante esta cumbre, la presidenta mexicana sostuvo reuniones bilaterales y abordó temas relacionados con gobernanza democrática, cooperación internacional y desarrollo sostenible.

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