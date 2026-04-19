“Debatan fuerte”: Monreal toma protesta a Diputados Juveniles y llama a renovar liderazgos

En el segundo día de actividades del Parlamento Juvenil 2026, el diputado Ricardo Monreal Ávila encabezó la ceremonia de toma de protesta de las y los participantes, a quienes convocó a asumir su papel con convicción, estrategia y un alto sentido de responsabilidad social.

Desde el Salón de Sesiones de San Lázaro, el también presidente de la Junta de Coordinación Política subrayó el significado de esta jornada, al marcar la transición del ejercicio formativo a la práctica legislativa. “Hoy va a ser un día muy interesante; este segundo día ya se convierten en legisladores”, expresó ante los jóvenes.

Durante su intervención, Monreal alentó un debate intenso y bien fundamentado, al señalar que el disenso es parte esencial del trabajo parlamentario. “Debatan fuerte. Háganle como dije yo ayer al ‘abogado del diablo’: aunque sea muy buena ley, sólo por experimentar, traten de ganar el debate con estrategias válidas”, planteó, al tiempo que insistió en la necesidad de construir argumentos sólidos y ejercer la política con inteligencia.

El legislador también llevó su mensaje más allá del recinto legislativo y pidió a las y los jóvenes trasladar esa experiencia a sus comunidades. Los exhortó a involucrarse activamente en la vida pública de sus estados y municipios, acompañar las causas sociales y contribuir a la solución de problemas que afectan a la población. En ese sentido, advirtió sobre la urgencia de una renovación generacional en la política nacional. “Es urgente una renovación de liderazgos; es urgente que haya esta prevención generacional y que empiecen ustedes ya a pensar y ya a atender los grandes problemas que tenemos en el país”, afirmó.

Como parte del acto protocolario, las y los participantes se pusieron de pie para rendir protesta. Monreal formuló la pregunta de rigor: “¿Protestan guardar y hacer guardar el cargo de diputadas y diputados juveniles, mirando en todo por los principios de honestidad y de lealtad al país?”. La respuesta fue unánime: “¡Sí, protesto!”, con lo que quedaron formalmente instalados los trabajos legislativos del Parlamento Juvenil 2026.