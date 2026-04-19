Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) detuvieron, en Mazatlán, Sinaloa, a Efraín Díaz Martínez y Jesús Miguel Aispuro Figueroa, presuntamente ubicados en el tercero y cuarto nivel de mando dentro de la estructura delictiva de la facción Los Chapitos, del Cartel de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad informó que durante el operativo de captura fueron aseguradas armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett; dosis de droga, equipos telefónicos, una camioneta blindada, cuatro granadas, cargadores y equipos de radiocomunicación.

Armada detiene a Efraín Díaz y Jesús Miguel Aispuro presuntos mandos de Los Chapitos © 2025 Imagen - Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos. Excélsior / FGR

Un cálculo realizado por las autoridades estableció que con estos aseguramientos se realizó una afectación a ese grupo delictivo por aproximadamente 2 millones 502 mil 062 pesos.

Fuentes del Gabinete de Seguridad indicaron que la detención de Díaz Martínez y de Aispuro Figueroa se derivó del operativo en el que fue capturado Saúl Iribe Escobosa, alias “Tío Miguel”, realizado el pasado 30 de marzo.

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Tío Miguel fungía como jefe de la célula delictiva dedicada al narcomenudeo en Mazatlán; y derivado de su captura se realizaron trabajos de inteligencia que permitieron identificar a Díaz Martínez como su sucesor dentro de la estructura de Los Chapitos.

El Gabinete de Seguridad explicó que para la captura de Díaz Martínez y Aispuro Figuera se identificaron dos inmuebles relacionados con dicho grupo delictivo.

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A partir de esa información recabada, se obtuvieron de un Juez de Control las órdenes de cateo correspondientes, las cuales fueron ejecutadas en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines, en este puerto sinaloense.

Se indicó que a los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.