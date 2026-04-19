Gobierno de Esteban Villegas entrega uniformes a empresa foránea

La asignación del contrato para la confección de uniformes escolares en Durango volvió a encender cuestionamientos sobre la conducción administrativa del gobierno estatal encabezado por Esteban Villegas Villarreal.

La Secretaría de Bienestar Social de la entidad, resolvió entregar la licitación pública nacional correspondiente al ciclo 2026-2027 a la empresa Dominus Messico, dedicada al comercio de alimentos, en participación con Grupo Peekmex, ambas con sede en la ciudad de México.

El monto del contrato asciende a más de 177 millones de pesos con IVA incluido, recursos públicos que serán destinados a una compañía externa, en un contexto donde la industria textil local quedó completamente al margen del proceso.

La licitación se desarrolló en medio de retrasos respecto a calendarios habituales. Tradicionalmente, este tipo de procedimientos iniciaba entre febrero y marzo, pero en esta ocasión se extendió por varias semanas adicionales, alterando los tiempos de preparación para posibles participantes.

A ello se sumó un incremento significativo en el costo de las bases, que alcanzó hasta 300 por ciento más en comparación con ejercicios anteriores. Este factor, junto con nuevos requisitos administrativos, terminó por cerrar el paso a empresas duranguenses que habían manifestado interés y que incluso habían comenzado el proceso formal de inscripción.

Entre los obstáculos, destacó la exigencia de un documento adicional emitido por el propio gobierno de Villegas Villarreal, cuya obtención se prolongó más allá de los plazos establecidos. La demora dejó fuera de competencia a potenciales participantes locales, reduciendo la contienda a un solo oferente.

El resultado fue una adjudicación sin competencia efectiva, en la que una empresa con domicilio en la Ciudad de México terminó por concentrar un contrato millonario. La situación generó dudas adicionales al identificarse que la firma beneficiada no cuenta con una trayectoria ampliamente conocida en el sector textil, sino en la elaboración de despensas.

El proceso, lejos de fortalecer la economía local, terminó por desplazar a la industria regional en uno de los programas más relevantes para el sector. La falta de condiciones equitativas, los cambios en las reglas y los tiempos ajustados dibujan un esquema que limita la participación y favorece decisiones concentradas.

En un estado con arraigada tradición textil, la decisión tomada durante el gobierno de Esteban Villegas Villarreal de excluir a productores locales en favor de un proveedor externo no solo abre dudas sobre la transparencia del proceso, también deja en entredicho el rumbo de la política económica estatal y su compromiso con la industria duranguense.

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