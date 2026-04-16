Radiación en Monterrey desata alerta; camioneta con material peligroso activa operativo

Una alerta por posibles emisiones radiactivas encendió las alarmas en el centro de Monterrey, Nuevo León, durante la madrugada de este jueves, provocando una fuerte movilización de Protección Civil en la colonia Desarrollo Urbano Reforma.

El reporte se originó en el cruce de Ruperto Martínez y Agustín Melgar, donde un ciudadano advirtió sobre niveles inusuales de radiación detectados con un contador Geiger, dispositivo especializado que permanecía activo de forma continua.

Según su testimonio, el equipo había marcado una alerta al menos siete horas antes, lo que elevó la preocupación por un posible riesgo para la población.

Tras la inspección, las autoridades ubicaron el origen de las emisiones en una camioneta estacionada a escasos metros de la empresa Estudio y Análisis de Material (EAMSA), la cual cuenta con sellos de suspensión impuestos por el ayuntamiento de Monterrey.

Sin embargo, vecinos señalaron que el sitio continuaría operando de forma irregular, lo que abre nuevas dudas sobre el manejo de materiales potencialmente peligrosos.

Error humano activa crisis

El conductor de la unidad de la que provenía la radiación fue localizado y admitió que dejó la camioneta en el lugar sin cumplir con el protocolo obligatorio, que exige trasladar este tipo de materiales a un búnker especializado en el municipio de Mina.

La omisión desató el operativo.

Acordonan zona y aseguran unidad

Aunque no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas, personal de Protección Civil desplegó un perímetro de seguridad para reducir cualquier riesgo.

La camioneta fue escoltada hasta el búnker correspondiente, donde quedó bajo resguardo con sellos de suspensión, mientras que el caso ya fue turnado a autoridades federales, que investigarán posibles responsabilidades.

vjcm