Condena gobernador de Oaxaca asesinato de sobrino del secretario de gobierno del estado

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el asesinato ocurrido este sábado en Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde tres personas perdieron la vida, entre ellas el sobrino del secretario de Gobierno estatal.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las víctimas fue David López Valdivieso, sobrino directo del titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, e hijo del subsecretario Angelino López Cortés.

Los hechos se registraron en la colonia Mártires 31 de Julio, en la intersección de la calle David López Nelio y la avenida Francisco Toledo, donde otros dos hombres murieron en el lugar.

Horas más tarde, alrededor de las 16:00, se confirmó el fallecimiento de López Valdivieso en el Hospital General Macedonio Benítez Fuentes, a causa de una herida de arma de fuego en la frente.

En su mensaje, el mandatario condenó enérgicamente el ataque y aseguró que no habrá impunidad. “Juchitán es tierra de mujeres y hombres de bien. Lo sucedido hoy nos exige redoblar esfuerzos, actuar sin titubeos y con toda la fuerza del Estado”, señaló.

Asimismo, informó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ya realiza las diligencias correspondientes, con el aseguramiento de indicios balísticos, casquillos y ojivas, además de un mototaxi color rojo, considerado clave para las investigaciones.

La Fiscalía mantiene un despliegue operativo en la zona y sigue diversas líneas de investigación para dar con los responsables, mientras los cuerpos fueron trasladados para la necropsia de ley.

El gobierno estatal reiteró que trabajará de manera coordinada para restablecer la paz, bajo la consigna de no dar “ni un paso atrás” en la defensa del pueblo juchiteco.

fdm