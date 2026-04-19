Visita Sheinbaum súper computadora de Barcelona, proyecto que colabora con México

En la última actividad en Barcelona, España, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó las instalaciones del Centro Nacional de Supercomputación, entidad que ya colabora con el gobierno federal para construir una similar en México.

El Centro Nacional de Supercomputación es uno de los complejos científicos más importantes de Europa y donde tuvo un encuentro con académicos, autoridades y especialistas en innovación tecnológica que laboran ahí.

En noviembre, Sheinbaum anunció la construcción del Centro Mexicano de Supercómputo que, dijo, brindará soberanía en el manejo de datos.

A través de un convenio de colaboración con el Centro de Supercómputo de Barcelona, la súper computadora de México comenzó su construcción en enero de 2026 y se espera que sea el complejo tecnológico más potente de América Latina para el manejo de datos de la administración federal, de los estados, de proyectos de investigación de universidades y con acceso para la iniciativa privada, expuso Sheinbaum.

Tras la visita a la súper computadora de Barcelona, Sheinbaum inició su viaje de retorno a México. Especial

Expuso entonces que México no debe depender de otros países para procesar información para el desarrollo del país.

Mediante el convenio establecido con el Centro de Super Cómputo de Barcelona, el gobierno de México enviará a personal que será capacitado para el procesamiento de datos en la súper computadora que tienen disponible, y capacitarlos para construir una súper computadora mexicana.

Las aplicaciones de la supercomputadora son infinitas y van desde manejar los datos de la administración pública, resolver investigaciones, desarrollar proyectos de infraestructura, potenciar la inteligencia artificial, y generar modelos climáticos, entre otras áreas.

Tras la visita a la súper computadora de Barcelona, Sheinbaum inició su viaje de retorno a México.

fdm