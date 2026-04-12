Niña participa en ritual de playa y el mar se la lleva; la buscan hasta con helicóptero

Elementos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar) de la Décima Región Naval de la Secretaría de Marina (Semar) con sede en Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec, incorporó un helicóptero tipo Panther a las labores de búsqueda de la adolescente extraviada el pasado 4 de abril.

A través de la aeronave, con personal especializado a bordo, realizó un patrullaje de reconocimiento y localización en el área de la desaparición de Lesly Sofia, de 16 años.

Con un helicóptero tipo Panther, con personal especializado a bordo, realizó un patrullaje de reconocimiento y localización en el área de la desaparición de Lesly Sofia, de 16 años. Foto: Especial

Así mismo, por medio de una embarcación tipo Defender, se ejecutaron patrones de búsqueda, tanto en la costa del municipio de San Mateo del Mar, como en las áreas aledañas. Este lunes continuarán desarrollando labores de búsqueda y localización por aire y mar, en la zona de interés.

El pasado fin de semana, familiares, amigos y habitantes participaron en una misa y ritual en la playa principal de San Mateo del Mar, para elevar oraciones con la esperanza de que el mar "devuelva" el cuerpo de Lesly.

Operativo de búsqueda para dar con la niña Lesly Sofia Foto: Especial

En la ceremonia participaron su mamá, hermanos y abuela, los mismos con quienes convivió la tarde del “Sábado de Gloria” a la orilla del mar, una tradición familiar en la localidad indígena ikoots. Sin embargo, una ola alta (por el evento de mar de fondo) se llevó a varios, también a Lesly, de 16 años. Sus familiares lograron salir, pero ella no corrió la misma suerte.

Operativo de búsqueda para dar con la niña Lesly Sofia Foto: Especial

jcp