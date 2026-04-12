#PrimeraNETA

Especialistas o no, para mí tienen el mismo valor: puede saber lo mismo de futbol, o más, el abuelo de reposet que el decano del periodismo deportivo; finalmente ninguno de los dos hace lo realmente valioso: periodismo deportivo, sólo opinan de futbol. Uno ante un charco de nietos, el otro ante un charco de hijos putativos que en ocasiones tienden a la traición. Si le pidiéramos a los dos viejos aficionados una lista de los que a su parecer fueran los mejores 10 futbolistas de la historia, muy probablemente coincidirían en Maradona, Ronaldinho y Zidane. Y nosotros, el puño casi infinito de fanáticos futboleros, coincidiríamos con ellos. En otra pista corre la estadística, ahí no se necesita de gustos, sino se necesita de datos: y los datos dicen que esos tres inolvidables futbolistas han sido expulsados en Copas del Mundo. Maradona en España, 1982; Zidane en Francia, 1998; Ronaldinho en Corea-Japón, 2002. Al Diego lo echó Mario Rubio Vázquez; a Zizou, Arturo Brizio Carter, y a Dinho, Felipe Ramos Rizo. Exacto: tres mexicanos ejerciendo justicia al más alto nivel.

#SegundaNETA:

Katia Itzel puede ser una gran mujer, como un gran hombre puede ser Arturo Brizio, Juan Escutia, o Pepe Pecas, el pica papas, pero se debería de hablar con más honestidad: se debería de decir abiertamente y sin miedo al revire, que Katia no es una árbitra confiable; es que no lo es, y también sin miedo se debería decir que tampoco lo será por el solo, pero nunca simple, hecho de ser mujer. Quien haya decidido que Katia ocupe un lugar en el Mundial de Futbol ha cometido una injusticia de tamaños más que medianos. Ojalá que el sol de verano la ilumine, porque si García Mendoza le regala al mundo una de sus acostumbradas actuaciones, aquella gloria de inapelables expulsiones a los mejores de la historia, y a mano (o a muñeca, mejor dicho) de nazarenos mexicas, muy probablemente eclipsará. Estamos en tiempos que se vigilan con lupa, son estos tiempos de cristal, son tiempos relámpago, y son penosa y claramente más estériles que los de ayer. Mucho más. Pero con igualdad de género, eso sí.

#NETASextras

Anda de moda ser mujer en #Molelandia, pero una cosa es ser Presidenta de la República después de arrasar la elección con más de 35 millones de votos, y otra cosa es entrar con calzador a un Mundial con menos de 25 partidos pitados en primera división. Las cosas como son, los géneros también.