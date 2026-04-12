Caruana presiona; Sindárov resiste y conserva su +2

La sapiencia, profundo cálculo y técnica, la voluntad de victoria de Fabiano Caruana no pudieron romper el esquema defensivo del astro Javokhir Sindárov que por vez primera, si bien sufrió el agobio de la lucha ante el agudo planteamiento de su adversario y se vio superado en tiempo y posición, conservó los dos puntos de ventaja tras la R-11 del Torneo de Candidatos a la corona mundial. Entra a la recta final con una ventaja de dos puntos

El resto de los juegos concluyeron en tablas sin que se alterase la clasificación general. El neerlandés Giri 2º a 2 puntos.

Un error de la rusa Aleksandra Goryachina permite a Vaishali, Rameshbabu afianzarse en el liderazgo de la competencia con +1 punto. Las tres partidas restantes terminaron en empates.

Clasificación a la Ronda 11: 1) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 8 ½ puntos reales; 2) Anish Giri, Países Bajos, 6 ½; 3) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 5 ½; 4) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 5; 5) Wei, Yi, China, 5; 6) Matthias Bluebaum, Alemania, 5; 7) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 4 ½; 8) Andrey Esipenko, Rusia, 4 puntos.

Resultados Ronda 11: 1) Anish Giri ½ Andrey Esipenko; 2) Nakamura ½, Wei, Yi; 3) Caruana ½, Sindárov; 4) Praggnanandhaa ½ Bluebaum.

Emparejamiento de la R-12, hoy: 1) Esipenko vs Praggnanandhaa; 2) Bluebaum vs Caruana; 3) Sindárov vs. Nakamura; 4) Wei, Yi vs Anish, Giri.

Blancas: Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2,795.

Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,745.

Apertura Catalana Abierta, D05.

R–11, Torneo de Candidatos FIDE, Pafos, Chipre, 11–04-2026.

1.Cf3 d5 2.c4 e6 3.g3 Cf6 4.Ag2 Ae7 Es frecuente en el orden de movimientos realizados por los grandes maestros que desarrollen el alfil con la intención de capturar el peón en c4 y no defenderlo con el propósito de activar otra pieza. 5.0–0 0–0 6.d4 dxc4 7.Ce5 Las blancas podrían continuar con 7.Dc2 a5 8.Dxc4 b6 9.Ce5 Cd5 10.Td1 f6 11.Cf3 Dd7 12.a3 b5 13.Dc2± con ventaja del primer jugador: pueden instalar un peón en e4 y hostigar el caballo negro d5, y tanto la T como el Ag2 son más activos. 7...Cc6 Otras alternativas podrían ser c5 o bien Cf6-d5. Este movimiento Cc6 característico del dinamismo de Sindárov presenta la relativa desventaja de doblar peones, por un instante se triplican. Nimzowitch con su agudeza decía que la debilidad de los peones doblados es semejante a las personas cojas, cuya cojera se manifiesta cuando empiezan a caminar, a moverse. 8.Axc6 bxc6 9.Cxc6 Ya hemos visto cómo Sindárov juega con destreza los peones desligados a y c en flanco dama contra a2 y b2. 9...De8 10.Cxe7+ Dxe7 Posición idéntica en las partidas que jugaron: Arjún Erigaisi 1–0 Nikita Vitiugov, Grand Swiss, Samarcanda, 08–09-2025; Bobby Cheng 1/2 Peter Leko, Copa Mundial Goa, 04–11–2025 y Jorge Cori 1/2 Shant, Sargsyan, Copa Mundial Goa 05–11–2025. 11.Ae3 Más común es Da4, pero este movimiento que obstruye el avance del peón es parte de las ideas modernas. En realidad acaso forme parte de un plan profundo en el que los peones a2 y e2 van a a jugar un importante papel activo se verá jugadas adelante. 11...Cd5 12.Dc1 Tb8 13.Cc3 Cxe3 14.Dxe3 Txb2 La configuración blanca Cc3 a2 y e2 es tan dura como el diamante. Un ataque por las casillas blancas sobre g2 se desvanece con f3. A cambio de este sacrificio de peón de largo alcance, las blancas adquieren dinamismo y el control de la columna b. 15.Tab1 Txb1 [15...Db4 16.Txb2 Dxb2 17.Tb1 Da3 18.Tb5 h6 19.Tc5+=] 16.Txb1 a6 17.f3 Ad7 18.Rf2 Ac6 19.d5 Ad7 [19...Axd5?? 20.Cxd5+-] 20.Tb7 Dd6 21.Ce4 Dxd5 22.Txc7 e5 23.Dc5 Ae6 24.Dxd5 Axd5 25.Cc3! Centinela poderoso que va a darle dinamismo a su monarca. 25...Ae6 26.Tc5 f6 27.Tc6 Rf7 28.Txa6 Ventaja estratégica de peón alejado del rey. Si alguien posee perspectivas de triunfo es Caruana. La T negra es estéril en el control de las columnas b y d. 28...Tb8 29.Ta7+ Rg6 30.Te7 Tb6 Tiempo: Las blancas con 1 hora 03´27” y negras con 41´28”. 31.g4 h5 32.gxh5+ Rh6 33.Re1 Af5 34.Tc7 Ae6 Los cronos señalan: 50´42 para Caruana y 17´29” para Sindárov. Es la primera vez que Sindárov se ve en desventaja de tiempo en la fase final. 35.Rd2 Td6+ 36.Rc2 Td7 37.Tc6 Era posible 37.Tc5 Rxh5 38.f4 g5 39.fxg5 Rxg5 40.a4=; 37.Txd7 Axd7 38.a4 Rxh5 39.a5 Ac8 40.Ce4 Rh4 41.Cc5 Rh3 42.a6 Axa6 43.Cxa6=. 37...Af7 38.a4 Ta7 39.Rb2 Rxh5 40.Ra3 Tb7 41.Cb5 Rg5 42.Tc5 Rf4= 43.a5 Re3 44.a6 Tb6 45.a7 Ta6+ 46.Rb4 Ae8 47.Tc7 Ambos gladiadores expresan el conocimiento enciclopédico del final y la profundidad y precisión en el cálculo. 47...Rxe2 48.Cc3+ Rxf3 49.Txg7 e4 50.Te7 f5 51.Txe8 Txa7 Dos peones en sexta son más poderosos que una torre. 52.Tf8 Th7 [52...f4 53.Cd5 e3 54.Txf4+ Rg2 55.Cxe3+=] 53.Txf5+ Rg2 54.Cxe4 Rxh2 55.Cf6 Tc7 56.Tc5! Posición de tablas de precisión matemática. 56...Txc5 57.Rxc5 c3 58.Cg4+ Tablas. Si 58...Rg1 59.Ce3 Rf2 60.Cd1+ ½–½