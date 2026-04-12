Tragedia en la México-Pachuca: conductor muere tras chocar contra autobús

Una persona sin vida fue el saldo que dejo un trágico accidente vial ocurrido en la autopista federal México–Pachuca, a la altura de la comunidad de Los Ángeles, del municipio de Tolcayuca.

De acuerdo con los reportes, el siniestro se registró cuando un automóvil particular colisionó contra la parte trasera de un autobús de pasajeros. La fuerza del impacto fue tal que el conductor del vehículo compacto perdió la vida en el lugar, sin que los cuerpos de emergencia pudieran hacer algo por salvarlo.

Autoridades informaron que una posible causa del percance sería el exceso de velocidad; no obstante, indicaron que serán los estudios periciales los que determinen con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Al sitio se presentaron elementos de seguridad pública municipal, así como efectivos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área para facilitar las labores de auxilio y evitar nuevos incidentes. Más tarde, personal de la Fiscalía llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

El accidente provocó complicaciones en la circulación durante varias horas, mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades involucradas. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido dada a conocer.