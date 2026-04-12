Avanza en Sonora construcción de 43 canchas de futbol

La coordinadora del Gobierno Federal con la FIFA, Gabriela Cuevas, informó que, como parte del programa Mundial Social, en Sonora se construirán 43 canchas de fútbol que beneficiarán a habitantes de 22 municipios de la entidad.

Cuevas, encargada de coordinar con FIFA la logística para la justa mundialista que iniciará el 11 de junio, recordó que el gobierno federal se planteó la construcción de mil 200 canchas de fútbol en todo el país.

“Acompañé a la Secretaría (de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano) Edna Vega y al gobernador (de Sonora) Alfonso Durazo en la firma para la constitución del Comité de Obra Comunitaria para la construcción de 28 canchas de fútbol y la rehabilitación de 15 más que beneficiarán a gente de 22 municipios de Sonora”, escribió Cuevas en su cuenta de Instagram.

La funcionaria estableció que, además, el gobierno de Sonora registra avances importantes en el rescate y construcción de las 157 canchas de fútbol que trazó como objetivo estatal, las cuales se realizarán con presupuesto del gobierno federal.

Cuevas destacó el involucramiento de los habitantes de los municipios que serán beneficiados con las canchas deportivas.