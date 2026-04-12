EU iniciará bloqueo de puertos iraníes

El ejército estadounidense anunció el domingo que iniciaría un bloqueo de todos los puertos iraníes desde el lunes, horas después de una advertencia similar de Donald Trump tras el fracaso de las conversaciones de paz en Pakistán, que Washington atribuyó a la negativa de Irán de renunciar a sus ambiciones nucleares.

El anuncio se produjo pese al cese el fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra. Pero ahora las tensiones se centran en si Estados Unidos puede o no forzar a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, a lo que la república islámica respondió con bombardeos a los intereses estadounidense en los países del Golfo y contra objetivos en Israel, lo que arrastró a todo Oriente Medio al conflicto que ha sacudido la economía global.

El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes", indicó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en una publicación en X.

Las fuerzas de Centcom no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", añadió.

Más temprano, Trump había ordenado el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras denunciar que Irán mantuvo una postura "inflexible" sobre sus ambiciones nucleares en las negociaciones en Pakistán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, rechazó el lunes la responsabilidad por el fracaso del diálogo.

"Irán se comprometió con Estados Unidos de buena fe para poner fin a la guerra", dijo, pero cuando estaba "muy cerca" un acuerdo en Islamabad, "nos encontramos con maximalismo, el cambio constante de condiciones y un bloqueo" de la contraparte, añadió.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, respondieron que sus fuerzas mantienen "el control total" del estrecho.

El jefe de la Marina de Irán, Shahram Irani, calificó este domingo de "ridícula" la amenaza del presidente estadounidense.

El ejército iraní supervisa y monitorea "todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la región. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de bloquear a Irán por mar (...) son muy ridículas y risibles", dijo en la televisión estatal.

Irán ha permitido el paso de buques de países considerados aliados, como China. Reportes sin confirmar dicen que la república islámica podría cobrar un peaje por el paso en esa importante ruta.

La agencia de noticias Fars de Irán reportó el domingo que dos petroleros con banderas de Pakistán que se dirigían hacia el estrecho habían dado la vuelta.

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y líder de la delegación de su país en Pakistán, dijo en su regreso a Teherán que el país "no se inclinaría ante ninguna amenaza de Washington".

"Acabar con Irán"

Irán informó este domingo de que el Instituto de Medicina Forense contabilizó a 3.375 muertos durante la guerra.

Por otra parte, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, registró hasta el 6 de abril al menos 3.597 muertos incluidos 1.665 civiles, entre ellos al menos 248 niños.

Trump retomó su estrategia de las amenazas este domingo y afirmó en una entrevista con Fox News que "podría acabar con Irán en un solo día".

El mandatario advirtió que puede "acabar con todo su sistema energético" y alertó a China de que si le brinda ayuda militar a Irán le impondrá aranceles del 50%.

El más reciente ultimátum de Trump se habría dado por el fracaso de las negociaciones en Pakistán.

Irán y Estados Unidos llegaron a las conversaciones con posturas iniciales muy distantes. Este diálogo fue la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979.

Irán insiste en su derecho a mantener un programa nuclear con fines civiles, pero los países occidentales lo acusan de querer dotarse de armas nucleares.

"Siempre he dicho, desde el principio, y hace muchos años, que IRÁN NUNCA TENDRÁ UNA ARMA NUCLEAR", dijo Trump junto con el anuncio del bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

"La guerra continúa"

El fracaso de las conversaciones ha generado preocupación por una vuelta a las hostilidades que podría disparar aún más los precios de la energía y golpear el comercio de petróleo y gas.

Pakistán urgió a ambos países a que mantengan el cese al fuego temporal.

Pero también hay cada vez más dudas sobre el fracaso de la tregua por los continuos ataques israelíes contra Líbano, donde Irán insiste que el cese también aplica.

Funcionarios libaneses e israelíes se reunirán en Washington el martes.

El domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó a las tropas de su país en el sur de Líbano, según un video publicado el domingo.

Dijo allí que la amenaza de una invasión de Hezbolá al norte de Israel había sido eliminada pero que "la guerra continúa, incluso en la zona de seguridad de Líbano".

jcp