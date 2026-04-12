Muere Henry, el niño que fue quemado en un 3B el día que abatieron a El Mencho

Alrededor de las 14:00 horas de este domingo, el niño Henry de 2 años de edad perdió la batalla que mantenía en el hospital Instituto Nacional de Rehabilitación, tras sufrir graves quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, el pasado 22 de febrero, tras un ataque incendiario a una tienda de conveniencia en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México.

Las quemaduras que sufrió Henry por fuego directo también afectaron el sistema respiratorio por lo que, al ingresar al hospital, la noche del 22 de febrero fue sedado e intubado.

El cuerpo permanece hasta esta noche en el Instituto Nacional de rehabilitación, en espera de que arriben los peritos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y trasladen el cuerpo del menor a la Agencia del Ministerio Público.

El pequeño Henry resultó con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo luego de que encapuchados lanzaron una bomba molotov al interior de una tienda 3B, en Valle de Chalco.

Cuatro sujetos estuvieron involucrados en el incendio donde el pequeño Henry y su papá, Carlos, sufrieron quemaduras. Según investigaciones, el niño fue rociado con thinner.

Vehículo forense estacionado afuera del hospital donde murió Henry Foto: Especial

Cuatro detenidos por ataque a tienda 3B

Por Monserrat Vargas

Edgar “N”, alias “Peluso”, Luis Antonio ‘N’, alias ‘El Negro’, Miguel Ángel “N” y un adolecente fueron detenidos ligados al ataque a una tienda 3B de Valle de Chalco, en la que el pequeño Henry de dos años y su papá resultaron con quemaduras en diferentes zonas de su cuerpo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que trabajos de investigación han permitido identificar la posible participación de siete sujetos en dicho ilícito, cuatro de los cuales ya se encuentran detenidos. En tanto, que tres más, ya identificados, cuentan con orden de aprehensión pendiente de cumplimentar.

El día de su captura, ‘El Negro’ fue trasladado a un Centro Penitenciario de Reinserción Social de la zona, en donde ahora un juez determinó su vinculación a proceso y como medida cautelar le impuso prisión preventiva. En su caso, se otorgó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Edgar ‘N’, alias ‘El Peluso y Luis Antonio ‘N’, alias ‘El Negro’ ya fueron vinculados a proceso por tentativa de homicidio.

En tanto, el adolescente detenido de identidad resguardada fue vinculado a proceso el 1 de marzo, con medida cautelar de internamiento por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida. Miguel Ángel se encuentra detenido.

Incendio de OXXO y 3B

La investigación refiere que el 22 de febrero pasado, en calles de Chalco se encontraba una camioneta, así como dos motocicletas y 7 hombres, entre ellos, los ahora detenidos, así como otros 3 ya identificados entre los que se encuentra el autor intelectual.

En algún momento, Miguel Ángel saca del interior de la camioneta unas botellas de plástico, que contienen un líquido, mismas que entrega a Luis Antonio y a otro hombre.

Luis Antonio aborda una moto en compañía de Edgar, mientras que el menor aborda otra con otro de los sujetos, trasladándose primero a una tienda OXXO ubicada en la colonia Alfredo Baranda, donde arrojan algunas botellas para después incendiarlas.

De ahí, se trasladan a la tienda 3B en la avenida Cuitláhuac en la colonia San Miguel Xico, en donde ingresan Luis Antonio y otro sujeto, quienes avientan hacia los estantes una bomba casera tipo molotov, para después, presuntamente, sacar entre sus ropas las botellas que contenían un líquido inflamable, con las cuales comienzan a rociar el interior de la tienda, así como directamente a un menor de dos años de edad y a su padre que se encontraban endicho lugar, para después prenderles fuego y huir a bordo de las motos.

Derivado de ello, el hombre de 49 años y su hijo, el niño Henry, así como otro masculino resultaron con quemaduras en diversas partes de sus cuerpos. Hasta el momento el menor se reporta con estado de salud delicado.

jcp