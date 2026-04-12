Universidades en México apuestan por IA ante crisis laboral

Ante la disminución del retorno económico de los títulos universitarios y el abandono de millones de jóvenes, las universidades en México han acelerado la creación y la actualización de las carreras vinculadas con la inteligencia artificial (IA), el análisis de datos y las tecnologías digitales.

Sin embargo, especialistas advierten que no todas las apuestas académicas garantizan empleabilidad ni la recuperación de la inversión realizada por los estudiantes.

En entrevista para Excélsior, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, director general de Vinculación Estratégica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), señaló que el abandono en el primer año de universidad alcanza en promedio 30%, lo que ha obligado a las instituciones a replantear planes de estudio, duración de las carreras y modelos de formación.

Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, director general de Vinculación Estratégica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) Especial

Indicó que las universidades no enfrentan un desfase con el mercado laboral, sino un proceso de acoplamiento frente a una transformación tecnológica acelerada, en la que la inteligencia artificial juega un papel central.

Como parte de este ajuste, explicó, se han impulsado foros regionales con el sector productivo, la academia y las autoridades federales para alinear la oferta educativa, desde el nivel técnico hasta el posgrado, a las demandas de sectores estratégicos.

Cruz Chávez detalló que las instituciones han comenzado a acortar la duración de las carreras, que pasan de esquemas tradicionales de cinco años a programas de tres o tres años y medio, además de fortalecer la educación dual y el uso de microcredenciales, en respuesta a una generación que demanda trayectorias formativas más flexibles y de rápida inserción laboral.

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De acuerdo con la plataforma Compara Carreras del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), las licenciaturas e ingenierías con mejores perspectivas laborales y salariales en el contexto actual son aquellas vinculadas al uso intensivo de tecnología, particularmente ciencia de datos, inteligencia artificial, sistemas computacionales, tecnologías de la información, automatización y robótica, debido a su alta demanda en sectores estratégicos y a una relación más favorable entre ingresos y años de estudio.

No obstante, el mismo análisis advierte que persiste una alta concentración de matrícula en carreras tradicionales que presentan un bajo retorno de inversión, ya sea por la saturación del mercado laboral, los salarios reducidos o los elevados costos asociados a materiales, equipamiento y colegiaturas.

En este grupo se encuentran disciplinas como artes, música, diseño, gastronomía, comunicación y periodismo, donde el ingreso promedio de los egresados suele ser bajo frente a la inversión total requerida, especialmente en privadas.

Mientras las profesiones tradicionales presentan un bajo retorno de inversión, las universidades impulsan carreras tecnológicas de menor duración, aunque enfrentan el desafío de enseñar Inteligencia Artificial con presupuestos reducidos. Ilustración: Jesús Sánchez

El experto subrayó que la reducción del retorno económico del título universitario no es responsabilidad directa de las universidades, sino del estrechamiento del mercado laboral y de las condiciones económicas regionales.

En este contexto, reconoció que la transformación tecnológica exige inversiones crecientes en laboratorios, infraestructura y equipamiento especializado, en un contexto en el que los presupuestos públicos destinados a la educación superior han disminuido en términos reales desde 2015.

La IA no puede enseñarse con tecnología rezagada. Se requieren laboratorios, equipos de nueva generación y condiciones que muchas universidades públicas hoy no tienen”, advirtió.

El funcionario de la ANUIES agregó que, pese a estos retos, estudios de seguimiento de egresados muestran que entre 70% y 75% logra incorporarse a empleos afines a su formación, aunque este porcentaje varía de manera significativa según la región del país y el dinamismo económico local.

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En este escenario, planteó que el desafío no es únicamente multiplicar carreras con etiquetas innovadoras, sino asegurar que la oferta educativa responda a diagnósticos regionales, capacidades institucionales reales y oportunidades efectivas de empleo, para evitar que la crisis del valor del título universitario se profundice.

Más que una moda, la incorporación de inteligencia artificial y nuevas tecnologías plantea una redefinición de fondo del modelo universitario, en el que el valor social, económico y formativo del título deberá reconstruirse frente a un mercado laboral cada vez más competitivo y cambiante.

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