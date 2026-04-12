Registra Baja California 54.5 mil empleos nuevos en primer trimestre

Durante el primer semestre de 2026, en Baja California se registraron 54 mil 526 nuevos empleos formales, informó la gobernadora Marina del Pilar.

Con esa cifra, al cierre de marzo de 2026 la entidad alcanzó un total de 1 millón 49 mil 429 empleos formales registrados ante el IMSS.

“Estos resultados reflejan que en Baja California se están generando condiciones reales para que más personas accedan a un empleo formal, con estabilidad y prestaciones”, destacó la gobernadora.

Los empleos generados representan un 2.4 por ciento más de trabajadores asegurados ante el IMSS y coloca a la entidad como la quinta con más empleos generados en el país en lo que va del año.

Esto refleja un entorno favorable para la inversión y la generación de oportunidades, destacó la gobernadora.