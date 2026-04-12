“Es mejor morir…” Esta es la frase que escribieron en la tumba de El Mencho

La tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ya cuenta con una lápida y los arreglos florales fueron renovados.

En la lápida llama la atención la frase inscrita: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”, atribuida a Emiliano Zapata.

Además, incluye un mensaje dedicado a “El Mencho”: “Fuiste un gran hombre, el mejor padre, esposo, abuelo y hermano. Gracias por ser nuestra guía, nuestro héroe y, sobre todo, nuestro amigo. Te amamos, siempre estarás en nuestros corazones”.

La tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ya cuenta con una lápida. Foto: Especial

La tumba también muestra una fotografía en la que aparece Oseguera Cervantes abrazando un gallo.

En el sitio se observó la renovación total de los arreglos florales, entre los que destacan dos coronas de rosas blancas —una de ellas con forma de gallo, ahora elaborada con rosas rojas—, así como un arreglo en forma de corazón.

La tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ya cuenta con una lápida. Foto: Especial

Aunque autoridades han señalado que la tumba no es vigilada por presuntos halcones, durante un recorrido realizado por Excélsior se pudo detectar lo contrario.

Volteo y le iba a hacer señas, pero el señor ya estaba allá para que tenga cuidado”, advirtió una persona.

Nemesio Oseguera Cervantes murió el pasado 22 de febrero durante un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

La tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ya cuenta con una lápida. Foto: Especial

jcp