Convoca SEP a estudiantes de secundaria a registrarse en “Mi derecho, mi lugar”

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, llamó a estudiantes de tercer grado de secundaria a registrarse en la plataforma “Mi derecho, mi lugar”, cuyo periodo de inscripción concluye el próximo 17 de abril.

El funcionario explicó que este mecanismo forma parte de la estrategia del gobierno para garantizar el acceso equitativo al Bachillerato Nacional, mediante un proceso que busca ser transparente, ordenado y con enfoque de derechos.

A través del portal oficial, las y los aspirantes pueden realizar su registro, consultar la oferta educativa disponible y seleccionar planteles cercanos a sus hogares, de acuerdo con sus intereses académicos y vocacionales.

Delgado Carrillo subrayó que la plataforma tiene como objetivo evitar que jóvenes se queden sin un lugar en la educación media superior, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Asimismo, hizo un llamado a madres, padres de familia y docentes para acompañar a las y los estudiantes durante el proceso, a fin de asegurar que completen correctamente su inscripción antes de la fecha límite.

Para registrarse, las y los aspirantes deberán contar con una cuenta Llave MX, la cual puede tramitarse en línea. Además, desde el pasado 17 de marzo se encuentran disponibles el instructivo, los catálogos de escuelas y la información sobre requisitos de cada institución.

En el caso de quienes deseen presentar examen para ingresar al Instituto Politécnico Nacional o a la Universidad Nacional Autónoma de México, deberán ingresar nuevamente a la plataforma del 18 al 22 de mayo para conocer los procedimientos específicos, así como acudir a la toma de fotografía en la fecha asignada.

Los resultados del proceso se publicarán el martes 18 de agosto de 2026 a través de la Gaceta Electrónica de Resultados, disponible en el mismo portal.

Finalmente, el titular de la SEP exhortó a las y los estudiantes a no dejar pasar esta oportunidad y asegurar su lugar en el siguiente nivel educativo.