Destruyen segundo lote de “monstruos” en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Tamaulipas, destruyó un segundo lote de vehículos blindados de manera artesanal, conocidos como “monstruos”, que fueron asegurados en la frontera norte de la entidad.

Con esta acción suman 41 unidades destruidas en lo que va de 2026.

De acuerdo con información proporcionada por la delegación, en esta ocasión fueron desmanteladas 18 unidades de blindaje artesanal, como parte del programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”.

El evento se realizó en la ciudad de Reynosa y de acuerdo a información oficial los 18 “monstruos” forman parte de 16 carpetas de investigación.

Los vehículos fueron asegurados por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, así como por autoridades estatales y federales.

La destrucción se realizó en la ciudad de Reynosa Foto: Especial

La destrucción estuvo bajo la conducción del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas.

Contó con la presencia de representantes de autoridades federales y locales, así como de la Agencia de Investigación Criminal y personal del Órgano Interno de Control.

En lo que va de 2026, la Fiscalía ha realizado dos diligencias de desmantelamiento de estas unidades, utilizadas por el crimen organizado en la zona norte de Tamaulipas.

En enero de este año, las autoridades destruyeron 23 vehículos, pertenecientes a 19 carpetas de investigación, cuyos aseguramientos se realizaron entre diciembre de 2025 y principios de 2026.

Los 18 “monstruos” forman parte de 16 carpetas de investigación Foto: Especial

JCS