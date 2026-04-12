Fiscalía protege a perros del Tec de Oaxaca; directivos bajo la lupa por amenaza de envenenamiento

OAXACA. Oax .- Ante la presunta orden de envenenar a los perros callejeros que deambulan en inmediaciones del Instituto Tecnológico de Oaxaca en el municipio conurbado de San Pablo Huixtepec, región de Valles Centrales, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dictó medidas de protección a favor de animales sintientes.

Como parte de estas acciones, la Fiscalía notificó a la directora del plantel, Marisa Guadalupe Flores Aguilar se abstenga de realizar cualquier conducta que pudiera causar daño, lesiones o poner en riesgo la integridad de los animales, ya que tales actos podrían constituir el delito de maltrato animal, conforme a lo establecido en el Código Penal vigente.

La intervención del Ministerio Público obedece a la denuncia pública de la comunidad estudiantil y académica quienes alertaron sobre la supuesta intención de la Jefatura de Recursos Materiales, a cargo de Gaspar Gutiérrez Guerra, quien instruyó a sus subalternos eliminar a los caninos, que se resguardan dentro y alrededor de esa escuela pública.

De acuerdo con la Fiscalía esta medida tienen como finalidad “salvaguardar la integridad de los seres sintientes, al tiempo que se realizan las diligencias necesarias para verificar las condiciones en las que se encuentran y garantizar su bienestar”.

La institución de procuración de justicia reiteró su compromiso con la protección de los animales y el cumplimiento de la ley, por lo que “continuará con las investigaciones correspondientes y exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que atente contra la integridad de los animales”.