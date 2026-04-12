Contienen derrame de diésel en la refinería de Pemex Deer Park

Equipos de emergencia lograron contener un derrame de combustible registrado este domingo en las instalaciones de la refinería de Pemex Deer Park, sobre el Canal de Navegación de Houston, según informó la cadena local ABC13 Houston.

A través de un mensaje emitido por el sistema de respuesta a emergencias de concienciación comunitaria (CAER, por sus siglas en inglés), la planta confirmó que el incidente consistió en una fuga de diésel.

Pemex aseguró que el origen de la filtración fue detectado y aislado de forma inmediata para evitar una propagación mayor en el cuerpo de agua.

La refinería Deer Park informó que mantiene un monitoreo constante en los límites de su propiedad y realiza pruebas de calidad en el sitio como medida de precaución. Reuters

Para mitigar el avance del hidrocarburo, el equipo especializado en derrames de la compañía desplegó barreras flotantes de contención (conocidas como booms).

Por su parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos confirmó que, pese a las labores de limpieza, no se prevén cierres en el tráfico del canal, por lo que la navegación de buques continúa sin interrupciones.

En un comunicado oficial citado por ABC13, un portavoz de Pemex Deer Park subrayó que hasta el momento no se han detectado impactos negativos en las comunidades aledañas o en los vecinos industriales del sector.

Nuestros equipos, junto con contratistas especializados, están trabajando activamente para limpiar el área afectada. Se espera que las operaciones de limpieza continúen en los próximos días", declaró la compañía.

La refinería informó que mantiene un monitoreo constante en los límites de su propiedad y realiza pruebas de calidad en el sitio como medida de precaución.

Reproducir La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México recupera su capacidad de refinación con 8 plantas, entre ellas Dos Bocas y Deer Park.

A pesar del incidente, las operaciones de la planta siguen funcionando con normalidad.

Todas las agencias gubernamentales y organismos ambientales competentes han sido notificados para supervisar el avance de las labores de saneamiento.

am