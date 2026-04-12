Señora cae en alcantarilla al intentar recuperar su mochila

Una mujer que permanecía atrapada en una alcantarilla fue rescatada por elementos de Protección Civil en el ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León.

La persona se encontraba quemando cobre cerca del desagüe en un panteón y fue arrastrada unos 100 metros cuando intentó recuperar su mochila que se la había llevado el agua.

Personal de Protección Civil rescata a una mujer que cayó en una alcantarilla Foto: Especial

Los sucesos se registraron este domingo en avenida Industrias del Poniente y Morelos en la colonia Norberto Aguirre en el mencionado ayuntamiento.

La afectada fue identificada como Liliana Cepeda Manzanares, de 48 años, quien logró ser rescatada gracias a las labores de elementos de Protección Civil del estado, del Grupo Jaguares de Santa Catarina y Tránsito municipal.

Personal de Protección Civil rescata a una mujer que cayó en una alcantarilla Foto: Especial

En el sitio se tuvo que mover un automóvil que estaba obstruyendo la alcantarilla hasta donde fue arrastrada la mujer por la corriente que se formó a causa de las lluvias.

Un elemento con conocimientos en rescate en agua se encargó de poner a salvo a la mujer e ingresó a la alcantarilla amarrado a una línea de vida para poder realizar la operación.

Personal de Protección Civil rescata a una mujer que cayó en una alcantarilla Foto: Especial

Accidentes dejan 11 lesionados y un muerto

En medio de la lluvia y granizo que se registró este domingo en Monterrey, dos accidentes viales dejaron un saldo de 11 personas lesionadas y un fallecido, en Nuevo León.

El primer percance vial se registró sobre la Carretera Nacional a la altura del kilómetro 157, en el ayuntamiento de Linares donde un camión de redilas de una empresa que presta servicios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se impactó contra un tráiler que estaba detenido.

En los hechos, perdió la vida el conductor de la unidad y seis personas resultaron lesionadas, una de ellas prensada.

Los heridos viajaban en la cabina y caja de la unidad que colisionó contra el tráiler.

Accidente en el que se vio involucrada una camioneta de la CFE Foto: Especial

Debido al percance fue necesario el cierre total de los carriles en dirección norte a sur y se tuvo que implementar un contraflujo en la zona.

Por otra parte, cinco mujeres resultaron lesionadas tras la volcadura de la unidad en la que viajaban en Guadalupe.

El percance vial se registró este domingo en la avenida Pablo Livas y Xochimilco, en el referido ayuntamiento.

La camioneta X Trail roja con placas SMX 208B quedó volcada en la jardinera central en donde se valoró a las lesionadas.

Las heridas fueron identificadas como: Elida Jazmín Guerrero Ríos, de 27 años; Aranza Yaylem Aranda Ríos, de 9 años; Elizabeth Ríos Arias, de 46 años; Cecilia Guadalupe Guerrero Ríos, de 25 años y Samara Abigail Falcón Maldonado, de 26 años.

Cuatro de las heridas fueron trasladadas para su atención médica al Hospital Metropolitano y una a la Clínica 67 del IMSS.

El percance vial se registró en la avenida Pablo Livas y Xochimilco Foto: Especial

jcp