“Te voy a matar”: Funcionario amenaza a excandidato de Movimiento Ciudadano

Santos Álvarez de Dios, director de Gobernación municipal en Medellín de Bravo, Veracruz, fue grabado justo cuando amenazó de muerte al excandidato de Movimiento Ciudadano, Guillermo Herrada Jiménez, durante una protesta ciudadana por presuntas intromisiones del ayuntamiento en las elecciones de agentes municipales.

Un video difundido en redes sociales, muestra cuando Herrada, en una transmisión en vivo, increpó al funcionario para reclamar lo que consideraba irregular en el proceso municipal. En la grabación se escucha a Álvarez de Dios lanzar la frase “¡Te voy a matar!”, además de acercarse de forma agresiva e incluso golpearlo y escupirlo, según reportes y testimonios.

El excandidato responsabilizó públicamente al funcionario de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia y exigió garantías de seguridad.

La manifestación que encabezaba Herrada era para protestar por el uso indebido de recursos públicos, fallas en la validación de boletas y presunto proselitismo previo a la jornada electoral. Ciudadanos exigían la presencia del alcalde Samuel Acosta Martínez para aclarar las acusaciones.

Pese a la viralización del caso y la indignación generada, no se han anunciado sanciones ni investigaciones oficiales contra el funcionario.

Excandidato a magistrado sufre amenaza en su casa

En la segunda mitad del 2025, en la Ciudad de México, Josué Isaías Ariza Estrada, excandidato a magistrado de Circuito en Materia Civil, para las jurisdicciones de las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco, sufrió una amenaza, de parte de un hombre armado, la noche del viernes 22 de agosto, en su domicilio.

El agresor accionó un arma de fuego, ante la presencia de su hija de menos de cinco años de edad, y una persona trabajadora del hogar, sin herir a nadie, debido a que el proyectil impactó en el piso.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio de excandidato, a su domicilio llegó, a las 20:22 horas del viernes, un hombre y toca el timbre, lo que es atendido por la trabajadora del hogar.

Ariza Estrada también atendió el llamado y es cuando se percató que el hombre se encontraba armado y realizó un disparó, lo que cierran la puerta y entra corriendo a su domicilio.

El abogado de profesión participó en el pasado proceso de elección extraordinaria, con motivo de la Reforma Judicial, el 1 de junio, como candidato a magistrado de Circuito en Materia Civil, para las jurisdicciones de Iztacalco y Venustiano Carranza.

Ariza Estrada explicó que la agresión podría estar relacionada con un diferendo que tiene con un exsocio, de quien se reservó la identidad, debido a que todo quedó asentado en la carpeta de investigación.

Tras la agresión, el excandidato acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ -CDMX) para denunciar la agresión, de la que fue objeto junto con su hija menor y su colaboradora en el hogar. Ante las autoridades, realizó la imputación a la persona con la que tuvo recientes diferencias, además de que entregó los materiales de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

jcp