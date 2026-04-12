¡Bloqueos en CDMX! Refugio Franciscano amenaza con cerrar calles hasta recuperar a sus animales

Más de 200 integrantes y simpatizantes del Refugio Franciscano marcharon este domingo desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México para exigir –una vez más– el retorno de los más de 800 perros y gatos que autoridades tomaron del predio en Cuajimalpa el 7 de enero.

“Empezaremos a cerrar la Ciudad”, advirtió la directora del refugio, Gina Rivara Reyes, al llegar con su contingente a las afueras del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Ahí, adelantó que los bloqueos empezarán este lunes 13 de abril con dos cierres en Paseo de la Reforma, a la altura del Monumento a Cuauhtémoc. El primer bloqueo está agendado de las 7 a las 10 horas y el segundo de las 14 a las 17 horas.

A poco más de dos meses de que la asociación Refugio Franciscano A.C. recupera el predio sobre la Carretera México-Toluca, donde por más de 50 años rescataron y pusieron en adopción a perros y gatos, Rivara Reyes aseguró que “se acabó darnos atole con el dedo”, por lo que ahora recurrirán a los bloqueos hasta recuperar a sus animales.

“Tienen que regresarlos ya, no hay motivos para que sigan sin ser liberados”, agregó.

¿Dónde están los animales?

La Fundación Haghenbeck tomó control del predio que el filántropo Antonio Haghenbeck les dejó en comodato a los franciscanos el 10 de diciembre, pero autoridades de la Ciudad de México llevaron a cabo un operativo el 7 de enero para extraer a los más de 800 animales, en su mayoría perros, para reubicarlos en tres distintos espacios

A la fecha han muerto 34 perros bajo el resguardo de las autoridades, informó la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la capital en una carta a Excélsior.

A la fecha de esta publicación hay 171 perros de Refugio Franciscano en el refugio temporal de la Gustavo A. Madero, 293 se encuentran en el refugio del Ajusco, alcaldía Tlalpan, y 360 se encuentran en el refugio de la Brigada de Vigilancia Animal, en Xochimilco.

La Secretaría también reportó 34 perros hospitalizados.

Bajo resguardo:

824 perritos bajo resguardo

–Gam: 171

–Ajusco: 293

–Brigada de Vigilancia Animal: 360

Hospitalizados:

34 hospitalizados

Decesos:

34 decesos

Del Refugio Franciscano también fueron asegurados 39 gatos, pero estos se encuentran bajo resguardo de la Fundación Haghenbeck. En febrero, esta organización informó a Excélsior que dos gastos habían fallecido, la mayoría se encontraba con mejores del 60% pero había nueve en situación crítica.