Operativo deja 37 detenidos por peleas de gallos clandestinas en Hidalgo

Un total de 37 personas fueron detenidas durante un operativo realizado en la colonia Sierra Bonita en el municipio de Pachuca, Hidalgo, por su presunta participación en un evento donde se efectuaban peleas de gallos sin autorización.

De acuerdo con autoridades locales, la intervención se derivó de un reporte ciudadano recibido a través del sistema C4, que alertó sobre actividad inusual en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Sierra Madre Oriental y Montaña Himalaya.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, en coordinación con la Policía Estatal y personal de las áreas de Reglamentos y Medio Ambiente, quienes corroboraron la realización de un evento sin los permisos correspondientes.

Durante la inspección, las autoridades identificaron la realización de peleas de gallos, actividad sujeta a regulación, así como posibles faltas administrativas y condiciones que podrían representar riesgos para los asistentes.

Como resultado del operativo, fueron aseguradas 37 personas —35 hombres y dos mujeres—, además de ocho aves presuntamente utilizadas en las confrontaciones.

Los detenidos y los animales quedaron a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades.

Hidalgo registra 87 incendios forestales

Hidalgo registra 87 incendios forestales en lo que va de la temporada 2026, de los cuales más del 60 % están relacionados con actividades humanas, según datos oficiales recientes.

Entre las principales causas destacan la quema de basura, responsable del 25 % de los casos, seguida de incendios provocados de manera intencional (20 %) y prácticas agrícolas (19 %). Estos factores reflejan un patrón recurrente en el uso inadecuado del fuego en zonas rurales y periurbanas.

Los municipios con mayor incidencia son Pachuca de Soto, con 17 eventos; Epazoyucan y Tulancingo de Bravo, con siete cada uno; y Singuilucan, con seis, concentrando una proporción importante de los siniestros registrados en la entidad.

Otras causas identificadas incluyen actividades pecuarias (11 %), colillas de cigarro (7 %) y fogatas (2 %), lo que confirma que las acciones cotidianas siguen siendo un detonante relevante.

JCS