Firman convenio Cero Deforestación para aguacate mexicano de exportación

Con el fin de establecer un modelo voluntario de autorregulación ambiental para la producción de aguacate de exportación a Estados Unidos, "Cero Deforestación", la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, (APEAM), firmó un Convenio de Concertación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El objetivo es garantizar el estricto cumplimiento de la legislación forestal y ambiental, así como fortalecer la trazabilidad, la legalidad y la transparencia en el origen del aguacate, que se enmarca en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 24 de octubre de 2025.

De esta forma, se implementarán mecanismos claros orientados a identificar huertos con posibles afectaciones forestales, acompañar procesos de regularización conforme a la normatividad vigente y aplicar, cuando corresponda, las medidas de reparación o compensación, bajo criterios técnicos definidos por la autoridad ambiental.

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, reconoció públicamente la trayectoria de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, como actor clave del comercio agroalimentario, así como su papel en la adopción de estándares internacionales, buenas prácticas y esquemas voluntarios de sostenibilidad.

Con la firma del acuerdo, el principal producto agrícola de exportación de México, cuenta hoy con un andamiaje institucional sólido para convertir exigencias ambientales de mercado en acciones verificables y medibles: articulando esfuerzos con la política ambiental, reforzando la certidumbre regulatoria, y fortaleciendo la reputación del aguacate mexicano como un producto competitivo, responsable y alineado con las expectativas internacionales.