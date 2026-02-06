Aumenta exportación de aguacate michoacano para el Súper Tazón

El aguacate michoacano se apuntó otro triunfo en el marco del Súper Tazón, al incrementar en un 20 por ciento sus exportaciones hacia los Estados Unidos.

De acuerdo a información proporcionada por Salvador Bustos, director comercial de Boka Foods, empacadora y exportadora del llamado `oro verde´, durante diciembre de 2025 y enero de 2026, se enviaron más de 130 mil toneladas de aguacate a la Unión Americana, exclusivamente para el consumo durante la celebración del Super Bowl.

Salvador Bustos Especial



“Cada año se van rompiendo récords con el aguacate michoacano en el Super Bowl, este año hubo un incremento hasta 130 mil toneladas, un 20 por ciento más que el año pasado, además de calibres, calidad, el aguacate michoacano siempre es el mejor del mundo y cada año es el protagonista del Super Bowl”, dijo.



Aseguró que, aunque las reglas del gobierno estadounidense para la exportación del aguacate son estrictas, en Boka Foods han ido sorteando todos y cada uno de los requerimientos para que la fruta pueda ser exportada de forma oportuna para el evento deportivo.

“Es retador, siempre hay temas que hay que darle solución, pero el hecho de que hay más toneladas que el año pasado implica que hay bastantes condiciones favorables para seguir exportando de la misma manera y cada vez mejor, porque se va incrementando la cantidad”, comentó.

Hay optimismo

Salvador Bustos, se ve optimista para el mercado del aguacate michoacano, a pesar de que el estado de Jalisco exporta también, pero “nunca al nivel que lo hace Michoacán”, acotó.

Sin duda, `los retos´ son muchos en materia de seguridad, reformas laborales, fiscales y demás controles gubernamentales, como los llama el director comercial de Boko Foods, pero “se sigue trabajando para tratar de crecer en la exportación de aguacate”, como sucedió este 2026.

Empaque con manos de mujer

Estefany Tinoco Martínez Especial

Estefany Tinoco Martínez, originaria de la comunidad de Opopeo, municipio de Salvador Escalante, tiene cinco años trabajando en la empacadora que emplea en su mayoría a mujeres, y a pesar de su embarazo, la empresa le ha brindado condiciones laborales para que no deje su trabajo y pueda aportar su grano de arena en esta temporada tan esperada para el sector aguacatero de Michoacán.

“Hemos tenido una temporada muy buena. Fueron unos meses pesados, pero seguimos echándole ganas y sacando adelante el trabajo”, dijo.

La joven aseguró que su embarazo no le ha impedido trabajar, aunque ha cambiado de área durante su gestación, recuerda que meses previos al Súper Tazón la actividad se incrementa en la empresa y en un solo día llegaba a empacar hasta 400 cajas.

“Tenemos más trabajo, el trabajo se eleva mucho y nos va bien así en esta temporada. En una jornada normal unas 400 a 450 cajas empacaba, ahorita me cambiaron de área, porque tengo siete meses de embarazo, ya no puedo empacar, pero estoy en Calidad y reviso que toda la fruta vaya bien para exportación”, mencionó.

Estefany afirmó que se siente bien, sana y hasta que medicamente se lo permitan seguirá en su empleo, porque, además de ser su sustento, recibe un buen trato laboral.