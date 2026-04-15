Asesinan a matrimonio con arma punzocortante al interior de su casa

Dos personas fueron localizadas sin vida al interior de un domicilio en la comunidad de Santa María Asunción, del municipio de Tulancingo, en Hidalgo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y generó una intensa operación en la zona.

El reporte se originó tras la alerta de habitantes del barrio Tejanecapa, quienes notificaron a las autoridades sobre una situación inusual en una vivienda. Al arribar, elementos de seguridad confirmaron el hallazgo de un hombre y una mujer sin signos vitales, ambos con heridas que, de manera preliminar, se atribuyen al uso de un objeto punzocortante.

El área fue resguardada por las autoridades para evitar la alteración de evidencias, mientras personal especializado llevó a cabo las diligencias periciales. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizará su identificación oficial y los estudios correspondientes.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, un individuo señalado como probable responsable habría abandonado la escena tras los hechos. Testigos indicaron que escapó a bordo de un vehículo compacto, por lo que se implementó un operativo de búsqueda en distintos puntos del municipio.

Hasta el momento no se reportan detenciones. La investigación ya fue iniciada por las instancias correspondientes, que continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y ubicar al presunto agresor.

Exigen esclarecer asesinato de joven de 24 años

Amigos y familiares de un joven de 24 años asesinado en el municipio de Tepeapulco realizaron una manifestación pacífica frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para exigir celeridad en las investigaciones y el esclarecimiento del caso.

De acuerdo con la información proporcionada por sus allegados, la víctima fue reportada como desaparecida el 4 de febrero. El 6 de febrero, autoridades localizaron su cuerpo en un camino antiguo hacia Tepetates, en la colonia Cabañas. Posteriormente, se confirmó su identidad. Reportes oficiales indicaron que el cadáver presentaba signos de violencia.

Durante la protesta, los familiares señalaron que, hasta el momento, no han recibido información concreta sobre avances en la indagatoria, ni sobre la identificación de posibles responsables.

El entorno cercano del joven lo describió como una persona dedicada a actividades comerciales y sin conflictos conocidos. Asimismo, rechazaron versiones que vinculen el caso con delitos como la extorsión.

Los manifestantes solicitaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo que agilice las diligencias correspondientes y que informe de manera oportuna sobre el progreso de la investigación, con el fin de evitar que el caso quede impune.

Amigos y familiares de un joven de 24 años asesinado en el municipio de Tepeapulco Foto: Especial

jcp