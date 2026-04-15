Cae sujeto acusado de matar a su pareja en canal de aguas pluviales

Un sujeto fue detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el asesinato de su pareja sentimental en el municipio de Zapopan, Jalisco.

A través de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios se obtuvieron suficientes datos de prueba para capturar a Juan Ramón “N” y vincularlo a proceso por el delito de feminicidio.

De acuerdo con las investigaciones, el 24 de enero de 2022 la víctima se encontraba en compañía de Juan Ramón “N” caminando en calles de la colonia La Martinica en el municipio de Zapopan.

En determinado momento, la mujer se dirigió hacia un canal de aguas pluviales e ingresó al mismo, seguida inmediatamente por el imputado.

Una vez en el interior, Juan Ramón “N” presuntamente accionó un arma de fuego en contra de la víctima y provocó su muerte en el sitio.

Tras la agresión, el señalado huyó del sitio a pie hasta encontrarse con dos personas que lo esperaban a dos cuadras de distancia para facilitar su escape, según se presume.

Derivado de las indagatorias y tras valorar los datos de prueba ofrecidos, el juzgado determinó vincular a proceso a Juan Ramón “N” por el delito de feminicidio, por lo que permanecerá en prisión preventiva por un año como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.

Detienen en Jalisco a hombre buscado por homicidio en la CDMX

Un hombre buscado en la Ciudad de México (CDMX) por un homicidio fue ubicado y capturado en Guadalajara a través de la Dirección de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las investigaciones para obtener la orden de aprehensión.

De acuerdo con las indagatorias que realizan las autoridades de la capital del país, en 1993 el ahora detenido se encontraba conviviendo con varias personas en la delegación Iztapalapa, del entonces Distrito Federal, al parecer ingiriendo bebidas alcohólicas.

Después de un rato comenzó una discusión entre los presentes, por lo que Alejandro “N” se retiró del sitio rumbo a su casa, donde al parecer tomó un arma de fuego y regresó.

De nuevo en el sitio, se presume que disparó directamente al masculino víctima, ocasionando que perdiera la vida en el lugar.

Desde entonces, Alejandro “N” se mantuvo prófugo de la justicia.

Con su captura, el señalado fue trasladado de nuevo hasta la Ciudad de México, donde deberá responder por los hechos ante el juzgado que lo requería.

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JCS