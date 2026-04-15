Desaparece director de Secretaría de Bienestar en Huetamo; hallan su camioneta calcinada

Rogelio Portillo Jaramillo, director de la Secretaría del Bienestar en Huetamo, Michoacán, se encuentra desaparecido desde el 28 de marzo; su camioneta fue localizada incinerada en la localidad de Tiquicheo.

Los datos proporcionados por los familiares señalan que Rogelio andaba en actividades laborales cuando perdieron comunicación con él a las 17:40 horas hasta la fecha, no han tenido contacto, dijeron desconocer si tenía alguna situación en particular que pusiera en riesgo su vida.

Por parte de la Fiscalía General del Estado emitieron la ficha de búsqueda, mientras personal de la Secretaría de Seguridad Pública realizan acciones de rastreo en diversos municipios para tratar de dar con su paradero.

Fue el pasado 2 de abril que sobre la brecha que comunica de El Palmar a El Algodón, que se ubicó una unidad automotriz quemada que presuntamente pertenece a Portillo Jaramillo.

Al momento de su desaparición, el director de la Secretaría del Bienestar en Huetamo vestía camisa blanca con rayas negras, pantalón de mezclilla azul oscuro y zapatos de vestir color café.

Rogelio Portillo Jaramillo, fue candidato por Morena a la presidencia municipal de Huetamo, contienda que le ganó su contrincante del PRD, en ese entonces familiares del funcionario aparecían en la lista de personas buscadas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

En Taxco localizan al presidente municipal

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer en redes sociales la localización con vida del presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza y su padre Juan Vega Arredondo, director del IMSS-Bienestar del municipio, quienes fueron privados de la libertad el 11 de abril.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, García Harfuch detalla que la localización del presidente municipal se logró gracias a un despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de la Defensa, la Semar, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con autoridades de Guerrero y el Estado de México.

Edil fue secuestrado cuando negociaba la libertad de su papá

Por Ángel Galeana

El alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, fue secuestrado la madrugada de este lunes, dos días después de que su padre, el director del IMSS-Bienestar del municipio, Juan Vega Arredondo, fuera privado de la libertad.

El alcalde fue reportado como desaparecido desde las primeras horas de este lunes. De acuerdo con la información extraoficial, fue raptado durante la madrugada en un intento de negociación para lograr la liberación de su padre.

El padre del alcalde fue raptado por un grupo armado la noche del pasado sábado al salir de su trabajo. Horas después fue localizado su vehículo en la comunidad de Acamixtla, a unos 20 minutos de la cabecera municipal.

Según la versión preliminar de los hechos, el alcalde intentó negociar la liberación de su padre pero no lo logró y también fue secuestrado.

Tras ambos secuestros, autoridades desplegaron un intenso operativo de seguridad en Taxco y municipios colindantes con el Estado de México y Morelos, mismos que lograron la liberación de ambos sanos y salvos.

Elementos de corporaciones policiacas y fuerzas militares realizaron sobrevuelos con helicópteros, así como recorridos terrestres.

jcp