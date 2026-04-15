Consar reporta minusvalías por 417 mil mdp en marzo por entorno internacional adverso

Las minusvalías registradas al cierre de marzo por las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) por 417 mil millones de pesos que, llevado a un balance acumulado del primer trimestre ascendió a menos 111 mil millones de pesos, responden a un entorno internacional adverso representado por alza de tasas, volatilidad financiera y caídas bursátiles, y no a debilidades estructurales del sistema.

Sin embargo, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) está diseñado para resistir estos episodios mediante diversificación y horizonte de inversión de largo plazo. Ello quedó demostrado con las plusvalías de enero y febrero, y que en la suma de los últimos 12 meses alcanzaron 723 mil millones de pesos en plusvalías, lo que refleja una tendencia positiva de largo plazo.

Además, las minusvalías son temporales y no se convierten en pérdidas reales hasta que se venden los activos, por lo que ya se observan señales de recuperación hasta el 14 de abril con 377 mil millones de pesos en plusvalías, de acuerdo con datos de la CONSAR.

Un reporte del SAR señala que estos movimientos se interpretan como ajustes coyunturales derivados del entorno internacional y no como un reflejo del desempeño estructural de largo plazo. En este sentido, el sistema cuenta con estrategias de inversión diseñadas para enfrentar este tipo de escenarios, basadas en tres elementos fundamentales:

En primer lugar, considerar un horizonte de largo plazo. Los recursos de las y los trabajadores permanecen invertidos durante décadas, lo que permite absorber episodios de volatilidad de corto plazo y privilegiar el rendimiento acumulado en el tiempo. Esta estrategia se constata en el plazo promedio ponderado de las inversiones del SAR que alcanza 11.3 años.

En segundo lugar, impulsar la diversificación de las inversiones. El régimen de inversión del SAR permite la asignación de recursos en distintos tipos de activos, incluyendo deuda gubernamental, deuda corporativa, renta variable nacional e internacional, mercancías e instrumentos alternativos como estructurados y Fibras. Esta diversificación permite mitigar riesgos, de modo que el desempeño negativo de algunos activos pueda compensarse con el comportamiento de otros.

Y finalmente, establecer estrategias de inversión diseñadas según la etapa de vida. Las inversiones de las y los trabajadores se adaptan a su edad para optimizar resultados: mientras que en la juventud se opta por perfiles de mayor crecimiento para maximizar rendimientos a largo plazo, para quienes están cerca del retiro se priorizan instrumentos de bajo riesgo.

El Sistema de Ahorro para el Retiro demuestra una notable capacidad de crecimiento en el largo plazo, sin estar exento en el corto plazo de las fluctuaciones de la economía mundial y de los mercados financieros. Por ejemplo, eventos recientes, como el conflicto en Medio Oriente, han generado incrementos en los precios del petróleo, gas, fertilizantes y otros bienes, así como ajustes a las tasas de interés que han impactado el valor de los activos financieros a nivel global.

Como consecuencia, durante el mes de marzo los mercados bursátiles registraron caídas generalizadas, particularmente en sectores como el tecnológico y el de materias primas

En este entorno, los mercados accionarios, incluidos los de México, presentaron ajustes relevantes, acompañados de un menor apetito por riesgo y una apreciación del dólar frente a otras divisas.