Caen 5 custodios en Morelos; introducían celulares, droga y hasta cuchillos tácticos

En un operativo que evidencia la dimensión interna de los delitos de alto impacto en el sistema penitenciario, autoridades del estado de Morelos detuvieron a cinco custodios del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya cuando intentaban ingresar celulares, chips telefónicos, droga conocida como “cristal” y armas blancas al interior del penal. El hecho se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una política que busca frenar la operación de redes criminales desde las cárceles.

La acción fue coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, en conjunto con instancias federales y organismos de supervisión. El caso expone un patrón crítico: el uso de centros penitenciarios como nodos para la comisión de delitos como la extorsión telefónica.

Operativo en Atlacholoaya

El aseguramiento ocurrió durante una inspección integral aplicada a todo el personal que ingresaba a laborar en el penal de Atlacholoaya, ubicado en Cuernavaca. Este tipo de revisiones forma parte de los operativos interinstitucionales desplegados en los cinco centros estatales de reinserción social.

De acuerdo con la autoridad estatal, la revisión permitió detectar que cinco custodios transportaban entre sus pertenencias cuatro teléfonos celulares, 110 chips activos de distintas compañías, accesorios y un kit de reparación, elementos que son considerados clave en la operación de redes de extorsión.

Además, se aseguraron 1,024 kilogramos de una sustancia con características del “cristal”, tres cuchillos tácticos y dos botellas de alcohol, lo que evidencia un intento sistemático de introducir objetos prohibidos que vulneran el control interno de los centros penitenciarios.

Aseguramientos en el CRS Morelos

Aseguramientos a custodios en el CRS Morelos (Atlacholoaya) Categoría Detalle Cantidad Personas detenidas Aldo Jocsan “N”, Jesús “N”, Camilo “N”, Miguel Ángel “N”, Juan Jesús “N” 5 custodios Equipos celulares Teléfonos móviles 4 Chips telefónicos SIMs de distintas compañías 110 Accesorios Cargadores y kit de reparación Varios Droga Sustancia con características de “cristal” 1.024 kg Armas blancas Cuchillos tácticos 3 Alcohol Botellas de bebidas alcohólicas 2

Los detenidos y el proceso judicial en curso

Los custodios fueron identificados como Aldo Jocsan “N”, Jesús “N”, Camilo “N”, Miguel Ángel “N” y Juan Jesús “N”. Tras su detención, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y trasladados a instancias de la Fiscalía para continuar con las investigaciones.

Estas personas y los objetos asegurados serán puestos a disposición ante la FIDAI de FGE Morelos y FGR Morelos con sede en Cuernavaca, para que realicen los actos de investigación correspondientes y determinar si han cometido algún otro hecho delictivo", se indicó en el comunicado

El caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos y de la Fiscalía General de la República, con sede en Cuernavaca, donde se determinará si los implicados tienen vínculos con otras actividades delictivas dentro del sistema penitenciario.

Las autoridades no descartan que los detenidos formen parte de una red más amplia dedicada a facilitar la comunicación ilícita entre internos y operadores externos, especialmente en esquemas de extorsión telefónica.

El aseguramiento ocurrió durante una inspección integral aplicada a todo el personal que ingresaba a laborar en el penal de Atlacholoaya. Especial

Extorsión desde cárceles

El operativo se inscribe en la implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigente desde el 29 de noviembre de 2025. Esta normativa obliga a las entidades federativas a reforzar controles internos y a coordinarse con autoridades federales.

Desde su entrada en vigor, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad ha intensificado los operativos de revisión con participación de la Dirección de Asuntos Internos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

El objetivo central es inhibir el ingreso de dispositivos de comunicación, considerados la principal herramienta para cometer extorsiones desde prisión. La estrategia también incorpora sistemas de videovigilancia y análisis de inteligencia operativa para detectar patrones sospechosos dentro de los penales.

Cero impunidad y depuración institucional

El gobierno encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia ha reiterado que estos operativos responden a una política de “cero impunidad” y de fortalecimiento institucional. En este contexto, la detención de custodios representa un mensaje directo contra la corrupción interna.

Las autoridades subrayan que el combate a la extorsión no solo implica perseguir a los grupos criminales, sino también romper las redes de complicidad dentro de las instituciones, particularmente en espacios sensibles como los centros penitenciarios.

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