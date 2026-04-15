EU reconoce colaboración con México en el desmantelamiento de cárteles

El gobierno de Estados Unidos ha reconocido públicamente los avances en la lucha contra el narcotráfico en México, en un momento clave para la relación bilateral. La declaración, realizada por el embajador de EU en México, Ronald Johnson, pone el foco en los resultados de la cooperación en materia de seguridad y salud pública, particularmente en la reducción de muertes por sobredosis en territorio estadounidense.

En un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático subrayó que “el progreso es claro”, aunque matizó que los esfuerzos deben mantenerse ante la persistencia del problema del tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo.

Una caída histórica en sobredosis

El elemento central del reconocimiento estadounidense se basa en cifras preliminares de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), que apuntan a una reducción del 35% en las muertes por sobredosis hacia finales de 2025, en comparación con el pico registrado en 2023.

El propio Johnson lo sintetizó con una frase que condensa la lógica de la estrategia bilateral.

Desmantelar a los cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida”.

Este descenso se produce durante el primer año del nuevo mandato del presidente Donald Trump, cuya administración ha insistido en reforzar las políticas de combate al tráfico de sustancias ilícitas.

Decomisos de la Marina de México. X

Golpes operativos a vinculados al Cártel de Sinaloa

En paralelo al discurso diplomático, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, acusadas de tráfico de fentanilo, metanfetaminas y armas de fuego.

Según la acusación formal, emitida por un gran jurado federal, los detenidos enfrentan 29 cargos relacionados con la distribución de drogas a gran escala, así como la posesión de las denominadas “armas fantasma”, es decir, armas sin número de serie.

Entre los detenidos se encuentran José Luis Salazar-Cruz, Alfonso Salazar, José Manuel Salazar y Jorge Humberto Salazar, todos señalados como integrantes de una misma red familiar dedicada al tráfico ilícito. Las autoridades estadounidenses destacaron que la operación forma parte de una estrategia más amplia para desarticular estructuras criminales transnacionales.

Cooperación México–EU

El mensaje del embajador Johnson refuerza una narrativa que ha ganado terreno en los últimos años: la corresponsabilidad en el combate al narcotráfico. La colaboración entre México y Estados Unidos ha dejado de centrarse únicamente en la interdicción para incorporar inteligencia compartida, seguimiento financiero y acciones coordinadas en ambos lados de la frontera.

En este contexto, la cooperación no solo se interpreta como una herramienta de seguridad, sino como un mecanismo de salud pública, al incidir directamente en la reducción del consumo y la mortalidad asociada a drogas sintéticas.

Si bien aún queda trabajo por hacer, el progreso es claro”, reiteró Johnson, subrayando que los resultados actuales deben consolidarse mediante políticas sostenidas.

Implicaciones estratégicas

El reconocimiento estadounidense llega en un momento en que la relación bilateral enfrenta tensiones en otros frentes, como el comercio, la migración y la seguridad fronteriza. Sin embargo, el combate al narcotráfico se mantiene como uno de los pocos espacios de coincidencia estratégica.

Desde la perspectiva de posicionamiento internacional, este tipo de declaraciones fortalece la imagen de México como un actor clave en la contención del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, refuerza la narrativa de que el problema del fentanilo requiere una respuesta compartida y no unilateral.

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