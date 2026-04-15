Agresor de Ana Luisa sigue libre tras mutilarla con un machete

Ana Luisa, la joven de 27 años que sufrió un ataque a machetazos por parte de su pareja sentimental en el interior de su vivienda, en Los manguitos, en Cintalapa, Chiapas, tiene un diagnóstico reservado en su estado de salud.

Tiene sus tres niños, a ella le gustaba trabajar, hacía sus rosas, cualquier trabajito le gustaba hacer. Hacía rosas eternas, vendía perfumes, sabía hacer pastel, todo lo que ayudara a salir adelante; hacia todo su esfuerzo para sacar adelante a sus hijos”, relató María Alejandra Cruz, madre de Ana Luisa.

En el ataque, Ana Luisa sufrió la amputación de ambas manos, heridas en la cabeza y golpes en todo el cuerpo. Se encuentran actualmente en terapia intensiva en el Hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez.

Puede recuperar las manos; no, sus manos ya no, quedó completamente sin manos. Esperamos en Dios que le eche ganas también. El golpe fuerte también lo sufrió en la cabeza, fue fuerte el golpe porque tiene inflamado hasta el cerebro”.

La pareja sentimental de la joven responde al nombre de Pablo y se encuentra prófugo de la justicia. La Fiscalía General de Justicia estatal dio a conocer una ficha de búsqueda y solicitó a la población a denunciar donde quiera que lo vean.

El agresor, identificado como Pablo "N", continúa prófugo. Especial

Que le eche ganas, que la vida sigue y tiene por quien seguir luchando. Tiene a sus hijitos que son el motor de su vida, que ellos le van a dar fuerza y que le eche ganas. Allá esta Dios, dios es tan grande que va ser que salga adelante. Se lo dejo en las manos de Dios y que siga, que luche, que ponga todo de su parte”.

Ana Luisa tiene tres hijos y dos hermanas. Su madre, María Alejandra exige justicia, postura que comparten integrantes de la red de Mujeres de Cintalapa.