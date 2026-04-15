La Feria de Energía e Innovación recibe a más de 4 mil personas

La Secretaría de Energía destacó la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar como un espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración entre el sector público, privado, académico y la sociedad.

Durante los dos días de actividades, el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET) registró una asistencia total de 4 mil 526 personas -con 2 mil 618 asistentes el primer día y mil 908 el segundo-, lo que reflejó el gran interés que generó por los temas energéticos y de innovación en el país, subrayó.

Participantes en la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar Foto: Especial

El evento contó, además, con la participación de 988 estudiantes de nivel medio superior y superior; la instalación de 125 stands de empresas, asociaciones, instituciones educativas y entidades del sector público; la impartición de 10 conferencias, 22 talleres y 6 actividades, y la participación destacada de 250 personas en el curso de eficiencia energética.

Como parte de las actividades de la Feria, 18 escuelas presentaron prototipos innovadores, de los cuales 10 proyectos fueron reconocidos y 6 fueron premiados por la Sener, destacando el talento joven y su compromiso con el desarrollo energético sostenible, y como parte de las actividades lúdicas se entregaron más de 2 mil pasaportes que sirvieron para guiar y registrar la visita de las personas a los stands.

Participantes en la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar Foto: Especial

La Feria contó con la participación de funcionarios del gobierno federal del sector energético, que impartieron conferencias relacionadas con temas relevantes para el presente y futuro de la energía en México.

Otras dependencias que participaron fueron la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), entre otros.

Participantes en la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar Foto: Especial

jcp