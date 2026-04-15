Presentan a expertos que analizarán uso de fracking en México; ¿quiénes son?

Como lo había dicho en días recientes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hoy anunció y presentó a los integrantes del comité de expertos para analizar la viabilidad de la explotación de gas no convencional (fracking) mediante la fractura de los mantos de tierra y mar a profundidad.

Bajo esta premisa la mandataria anunció quiénes conformarán el comité de expertos, el cual estará integrado por científicas, científicos y tecnólogos que evaluarán dicha posibilidad, pues tendrán la tarea de responder si es factible o no explotar dichos recursos.

¿Quienes conforman el comité de expertos?

Entre los integrantes de dicho comité están el rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, así como el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval.

A estas instituciones se suman, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como del Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Lista de Expertos por Sector

Lista de Expertos por Sector

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, explicó que el grupo integra especialistas en geología, hidráulica, medio ambiente, nanotecnología y energía, con un enfoque transversal en el uso y cuidado del agua.

¿Cómo será el proceso de evaluación?

El comité comenzará a trabajar con los especialistas más destacados de esas universidades, junto con personal especializado de Pemex, Conagua, y CFE. Una vez que se determine su viabilidad, se comenzará a abordar a las comunidades donde pudiera aplicarse y establecer los beneficios que tendría para el ambiente y la vida de las comunidades.

En este contexto, la primera presidenta del país afirmó que en su momento ella misma durante varios años estuvo en contra del “fracking” por las implicaciones ambientales que tiene, sin embargo, debido a la existencia de nuevas técnicas el impacto ambiental es menor que el de hace décadas.

Derivado de lo anterior, Sheinbaum Pardo insistió en que la decisión de aplicar el fracking en ciertas zonas del país debería ir acompañado de la opinión científica del comité y de las poblaciones cercanas a donde se aplique.

Por último, la jefa del Ejecutivo destacó que el 75 por ciento del gas que se consume en México es “no convencional”, y se extrae de Texas, Estados Unidos, incluso en zonas cercanas a la frontera con México.

fdm