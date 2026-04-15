Del ogro filantrópico al ogro antropófago

No es un secreto que la SCJN pasó de ser contrapeso en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, a aliada incondicional de la Presidenta de la República.

“No son jueces, son lame faldas de Claudia Sheinbaum”, reiteró el diputado del PAN, Germán Martínez, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. En charla con este reportero, celebrada ayer en la Cámara de Diputados, el también exjefe nacional del PAN se refirió al concepto de “ogro filantrópico” que Octavio Paz utilizó para referirse al régimen del PRI, que en sus mejores tiempos se presentaba como benefactor y proveedor de asistencia social.

Germán lo comparó con el de “ogro antropófago” (el copyright se lo atribuye al bien recordado Carlos Castillo Peraza), que hoy tenemos en México. Dijo: “Este ogro antropófago controla todo mejor que el PRI. Tiene tiendas del Bienestar, cajeros del Bienestar. Es un ogro que da, da y da, a cambio de controlar el país. Pero se está comiendo la cola a sí mismo. Lo vemos en San Luis Potosí con el Verde y con el rechazo del PT a su Plan B. Lo vemos en la Corte, que no le ayuda a Claudia a incrementar la inversión, al generar incertidumbre y, por lo tanto, menos crecimiento económico”, subrayó.

* La metamorfosis del máximo tribunal se produjo con la reforma judicial aprobada por el Congreso, a mediados de septiembre de 2024, vía una mayoría calificada que el oficialismo no obtuvo en las urnas. La aprobación de esos cambios se logró con esa sobrerrepresentación avalada por autoridades electorales domadas por el régimen.

No es secreto que el oficialismo (Morena-PT-Verde) sacó 54% de los votos en la pasada elección de diputados, pero tiene 73 % de las curules. En la Cámara alta les faltaban tres senadores para tener la mayoría constitucional (dos tercios de los escaños).

A unos los compraron, a otros los chantajearon. Así obtuvieron la mayoría calificada que les permite hacer de la Constitución lo que les da la gana. Analistas y medios han destacado que, hasta inicios de 2026, la SCJN llevaba un marcador de 7-0 en fallos que validaron reformas o acciones impulsadas por la 4T.

A esos fallos favorables al régimen hay que agregar el aval que la SCJN dio a la decisión de congelar cuentas bancarias, sin orden judicial previa. Basta con que haya “indicios” de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Eso ha generado debate sobre la incertidumbre jurídica que la medida genera y sobre el derecho a la propiedad.

* Hoy presentamos la segunda parte de la entrevista que nos dio Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Hablamos, entre otras cosas, de su relación con Adán Augusto López, a quién sucedió anticipadamente como presidente de la Junta de Coordinación Política y jefe de la bancada de Morena en el Senado.

—¿No se lastimó la relación con él?, preguntamos.

— Yo soy amigo de mis amigos. Los principios del movimiento nos unen. Tenemos el valor de la amistad, como lo tengo con Carlos Puente (del PVEM); con Rubén Moreira (del PRI), con Jorge Romero (del PAN).

— Las graves acusaciones que le hicieron a Adán ¿no alteraron esa relación?

— Primero, nunca le probaron nada. Pero yo me voy a algo mucho más firme. Ni soy juez para buscar delitos ni soy Dios para perdonar pecados. Es mi amigo. Lo respeto y lo quiero. Ya lo dije: si hubiera algo, ya lo habrían llamado a comparecer.

— ¿Se asume como senador de infantería?

— Sí. Él ya sabe que esto es así. A mí me ha tocado. En política hay que aprender a echar cuetes, pero sobre todo a recoger varas.

* En su despacho del Senado nos cuenta también que los lunes tienen reunión —él y Monreal— con la presidenta Sheinbaum, aunque el pasado no hubo por motivos que no mencionó.

“Es normal la colaboración entre Poderes, y más aún cuando compartimos el mismo proyecto en la misma plataforma”, dijo.

Y más: “Lo dije con Andrés Manuel y lo digo ahora con la presidenta Sheinbaum: votaron por nosotros por el Plan C, no por el Plan C de Nacho Mier y los senadores.

“Era Plan C que registró el movimiento y la coalición que hizo presidenta a Claudia Sheinbaum y a nosotros senadores. Es el mandato del pueblo.

Aseguró, eso sí, que la relación que el Senado tiene con la Presidenta, no es de sumisión. “Ella es muy receptiva. Es una mujer inteligente, espiritual, diciplinada”, dijo.

— A veces enojona, ¿no?

— Digamos que tiene energía y así debe de ser para conducir este país.

— ¿No tiene que esconder sus emociones?

— “No, no dije eso. Dije que tiene que actuar con energía, con firmeza”, puntualizó.