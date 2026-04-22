Absuelven a empleados del Interoceánico; víctimas aceptan la reparación del daño

Ricardo Mendoza y Felipe Díaz, despachador y conductor del tren accidentado el 28 de diciembre pasado, fueron absueltos y obtuvieron su libertad inmediata, luego de que las víctimas optaran por la reparación integral del daño y desistieran de continuar el proceso penal.

La determinación fue emitida por la juez de control Diana Ivens, adscrita al Centro de Justicia Federal en Cintalapa, Chiapas, quien ordenó la liberación de ambos trabajadores ferroviarios, recluidos desde enero en el penal de El Amate por delitos culposos derivados del descarrilamiento en la red del Tren Interoceánico.

La decisión judicial se sustentó en lo informado por la Fiscalía General de la República. Su titular, Ernestina Godoy, precisó que las 145 personas afectadas, entre lesionados y familiares de víctimas, manifestaron su voluntad de no continuar por la vía penal y solicitaron la reparación del daño como mecanismo de solución.

El 8 de abril, la fiscal general dio a conocer que se alcanzó un acuerdo reparatorio de carácter económico. El monto no fue revelado por la autoridad ministerial, aunque se confirmó que el convenio fue aceptado por la totalidad de los afectados.

La FGR confirmó que el proceso penal contra los empleados del Interoceánico llegó a su fin. Especial

El accidente ocurrió en una curva ubicada entre Nizandá y Chivela, en Oaxaca. El saldo fue de 14 personas fallecidas y decenas de heridos. A partir de ese hecho se inició la carpeta de investigación correspondiente, que derivó en la detención legal de Díaz y Mendoza.

Con el desistimiento de las víctimas y la formalización del acuerdo reparatorio, el órgano jurisdiccional declaró extinguida la acción penal y ordenó el cierre del proceso.

La causa del accidente

El peritaje final de la FGR determinó que el descarrilamiento fue provocado por un exceso de velocidad. Según la caja negra, el tren alcanzó los 111 kilómetros por hora (km/h) en tramos de 70 km/h e ingresó a la curva del siniestro a más de 52 km/h, cuando el límite autorizado era de 50 km/h.

La Fiscalía descartó fallas en la vía o en las locomotoras, concluyendo que la infraestructura cumplía con las normas.

Situación de los implicados

Ricardo Mendoza Cerón (jefe de despacho) y Felipe de Jesús Díaz Gómez (conductor) pasaron alrededor de 105 días en prisión en el penal de El Amate. Un tercer implicado, el maquinista Emilio Erasmo Canteros, ha sido señalado como el principal responsable del exceso de velocidad y, según reportes, se encuentra prófugo. Se reveló durante el proceso que los operadores no contaban con licencia federal ferroviaria vigente al momento del accidente.

El acuerdo reparatorio

La reparación del daño no fue solo para los deudos de los 14 fallecidos, sino para un total de 145 víctimas (incluyendo lesionados). El acuerdo fue pagado por la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la cual es operada por la Secretaría de Marina. Al aceptar el pago, las víctimas otorgaron el perdón legal, lo que permitió la extinción de la acción penal bajo la figura de justicia alternativa.

El accidente ocurrió en la Línea Z del Corredor Interoceánico, una obra estratégica que conecta el Pacífico con el Atlántico. Este es el primer incidente mayor con víctimas mortales desde su inauguración en diciembre de 2023.