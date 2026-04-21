Agresor de Teotihuacan planeó el ataque; actuó solo y se alojó en un hotel cercano: SSEM

Tras los lamentables hechos ocurridos ayer en la zona arqueológica de Teotihuacan, el secretario de Seguridad del Estado de México (SSEM), Cristóbal Casteñeda Camarillo, reveló datos importantes sobre el agresor, identificado como Julio Cesar Jasso Ramírez.

Al respecto, desde Palacio Nacional, el funcionario mexiquense mencionó que el sujeto planificó y actuó solo en la balacera, pues incluso se supo que ya había acudido a la zona antes para preparar el atentado que dejó a una persona muerta y 13 lesionados, todos de origen extranjero.

Se trató de un solo atacante. Esta persona sola, no se detectaron indicios que permitían suponer la participación de alguien más”, apuntó.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Shienbaum Pardo, quien detalló que tras tener el reporte a las 11:20 horas, se coordinaron y desplegaron elementos de las corporaciones de seguridad en la zona.

De acuerdo al relato del titular Seguridad del Estado de México, agentes dispararon al tirador al repeler el ataque, por el cual el responsable terminó privándose de la vida en la zona arqueológica.

De acuerdo al relato del titular Seguridad del Estado de México, agentes dispararon al tirador al repeler el ataque, por el cual el responsable terminó privándose de la vida. Cuartoscuro

¿Cómo arribó al sitio el agresor?

Sobre cómo fue posible que el agresor llegara hasta ese punto para perpetrar el ataque, Castañeda Camarillo, informó que detectaron que el hombre habría pernoctado un día antes en un hotel en las inmediaciones de la zona arqueológica y que llegó al mismo a través de un vehículo de plataforma.

Se ubicó en que vehículo arribó, fue uno de plataforma, el cual ya se encuentra bajo control y resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Se identificó el hotel donde había estado alojado desde un día antes el presunto agresor”, señaló.

Aunado a lo anterior, el responsable de la seguridad mexiquense refirió que se siguen recabando indicios por parte de elementos ministeriales y que se está dando el seguimiento pertinente a las personas lesionadas.

Reproducir

fdm