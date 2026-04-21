Eran agentes de la CIA, los muertos en Chihuahua, afirma The Washington Post

Los dos integrantes del personal de la Embajada de los Estados Unidos que murieron en un accidente en Chihuahua trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según The Washington Post.

El mismo medio precisó que los funcionarios estadounidenses no participaron directamente en el operativo de desmantelamiento de narcolaboratorios.

Aunque el operativo fue ejecutado por autoridades mexicanas, el personal de la CIA sí formaba parte de tareas de colaboración y capacitación en materia antidrogas.

La información fue replicada y confirmada con fuentes cercanas al caso por The New York Times y CNN. Las personas que ratificaron la identidad de los estadounidenses hablaron bajo condición de anonimato.

El fatal accidente automovilístico del domingo en el estado de Chihuahua también cobró la vida de dos funcionarios mexicanos y llevó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a decir que investigaría si la operación infringió las leyes de seguridad nacional del país”, subrayó The Washington Post.

El domingo pasado, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, lamentó “la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente”.

Johnson reconoció, además, su “dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”.

E incluso señaló que la “tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades”.

El papel de la CIA, según CNN

The New York Times recordó que la CIA amplió un programa secreto de drones en México, utilizados por el Departamento de Justicia. “El Pentágono ha empleado equipo militar letal para atacar a narcotraficantes en el Caribe y el Océano Pacífico, causando la muerte de al menos 174 personas desde finales del año pasado”.

En febrero, la CIA también proporcionó información crucial sobre el paradero de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”. El narcotraficante fue abatido en una operación de las fuerzas mexicanas

Cuál es el papel de colaboración

“Existe una idea errónea sobre lo que significan el entrenamiento y el apoyo”, indicó John Feeley, ex subjefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México entre 2009 y 2012.

En entrevista con The New York Times, aclaró que la capacitación que ofrece personal de EU “no se trata solo de clases y no todo se aprende en una oficina”.

Feeley explicó que lo que diferencia estas operaciones conjuntas de la Iniciativa Mérida es el nivel de transparencia.

Esto es lo que debería ocurrir: mexicanos a cargo de la operación y estadounidenses brindando habilidades, para que ambos gobiernos puedan combatir la producción ilegal de drogas de manera más profesional y legal”

Investigan la participación del personal de EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno federal abrió una investigación sobre la participación de personal estadounidense en un operativo realizado en Chihuahua, donde murieron cuatro personas.

El anuncio se da en un contexto de versiones contradictorias por parte de autoridades estatales. La mandataria señaló que el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, modificó su declaración inicial, lo que hace necesario esclarecer bajo qué condiciones se llevó a cabo la actuación conjunta. Participación de personal vinculado a la Embajada de Estados Unidos

Durante su conferencia matutina, conocida como ‘La Mañanera’, Sheinbaum explicó que, con la información disponible hasta ahora, dos personas vinculadas a la Embajada de Estados Unidos que fallecieron en el operativo habrían participado en coordinación con autoridades locales.

No obstante, subrayó que este dato aún debe ser verificado oficialmente, por lo que la investigación sigue en curso para determinar con precisión el grado de involucramiento.

Revisión legal... Constitución y seguridad nacional

La presidenta detalló que el objetivo central es determinar si la operación se realizó conforme a la Constitución mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional, marcos legales que regulan la participación de actores extranjeros en acciones dentro del país.

Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así”, señaló la mandataria.

Añadió que es indispensable que las autoridades estatales entreguen información completa, veraz y oficial sobre los hechos.

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