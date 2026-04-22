Luisa María Alcalde acepta integrarse al gabinete de Sheinbaum; “es un honor”, destaca

Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, aceptó la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para sumarse a su gabinete como la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, tras la salida de Esthela Damián Peralta, quien buscará la gubernatura del partido por Guerrero.

En sus redes sociales, Alcalde Luján destacó que le compartió a la presidenta Claudia Sheinbaum que “sería un honor para mí seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera”.

Luisa María Alcalde anunció a través de un mensaje en sus cuentas de redes sociales que aceptó la invitación hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum para integrarse a su gabinete como la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República.

Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la Presidenta @Claudiashein como Consejera Jurídica del @GobiernoMX. Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera Presidenta de México. Todo mi cariño y agradecimiento a la militancia por haberme permitido estar un año y medio al frente de este extraordinario Movimiento”, escribió Alcalde en sus cuentas de redes sociales.

En el video que acompaña la publicación en redes sociales, Alcalde Luján resaltó que “quizá para los de afuera es difícil de entender algo que para nosotros es sencillo: ‘aquí no estamos por los cargos, sino por encargos’”.

Destacó que se va contenta y satisfecha de lo logrado durante este año y medio al frente de este “extraordinario movimiento”.

Detalló que cuando llegó a Morena el partido tenía menos de 3 millones de afiliados, pero hoy son más de 12 millones, convirtiéndose en el segundo partido más grande del mundo por población y el que más mujeres integra. Expuso también que hoy existe un comité de Morena en todas las 71 mil 500 secciones electorales del país.

Adelantó que en los próximos días convocarán a los órganos directivos del partido para elegir a quien continúe al frente de Morena.

Por último, dejó claro que se va contenta y orgullosa de pertenecer a un movimiento extraordinario con mujeres y hombres valientes, honestos y dispuestos a seguir luchando por nuestro país.

Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la Presidenta @Claudiashein como Consejera Jurídica del @GobiernoMX.



Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera Presidenta de México.… pic.twitter.com/3kxTo7eYqg — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 22, 2026

Se trata del retorno de Alcalde al gabinete presidencial tras su paso en la administración de Andrés Manuel López Obrador como secretaria del Trabajo y posteriormente como secretaria de Gobernación.

Alcalde ha ocupado, además, una curul en la Cámara de Diputados y se ha desempeñado como una importante militante de Morena, partido del cual es fundadora.

El jueves 16 de abril, la presidenta Sheinbaum anunció la renuncia de Citlali Hernández a la Secretaría de las Mujeres para ir a Morena en donde trabajará en la consolidación de alianzas con otros partidos.

Desde ese día se especuló con la salida de Alcalde del partido y su integración alianzas gabinete presidencial, lo cual se confirmó este miércoles.

jcp