Accidente en la México–Tuxpan deja una bebé fallecida y seis heridos

Un accidente vehicular registrado sobre la carretera México–Tuxpan, a la altura del crucero de Acaxochitlán, dejó como saldo una bebé fallecida y al menos seis personas lesionadas.

De acuerdo con reportes preliminares, en el percance se vieron involucradas una unidad de transporte público de la ruta Tulancingo–La Bóveda y un automóvil particular. El impacto provocó la movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Paramédicos brindaron atención a los heridos en el lugar y posteriormente los trasladaron a hospitales en Tulancingo. Entre los lesionados se encuentran una menor de edad y una mujer adulta mayor.

Autoridades confirmaron el fallecimiento de una bebé a consecuencia de las lesiones sufridas durante el accidente.

La circulación en el tramo se vio afectada de manera parcial mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre las causas del accidente; las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades.