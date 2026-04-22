Desmantelan red de huachicol, operaba en Edomex e Hidalgo; hay 7 detenidos: García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este 22 de abril de 2026 sobre la desarticulación de una red de huachicol que operaba en el centro del país, tras un operativo coordinado en Estado de México e Hidalgo. La acción dejó un saldo de siete personas detenidas, entre ellas el presunto líder del grupo criminal.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, en los que participaron la SSPC, la Fiscalía General de la República —a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal—, así como la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

“Se trata de una estructura dedicada al robo, almacenamiento y comercialización de combustible ilícito, con presencia en diversas regiones estratégicas”, señaló García Harfuch, al subrayar la relevancia del operativo en el combate a este delito.

Cateos simultáneos y aseguramiento de inmuebles clave

Como parte de las investigaciones, las autoridades ejecutaron 20 órdenes de cateo en puntos identificados como nodos operativos de la organización. Diez de estos cateos se realizaron en el Estado de México y diez más en Hidalgo.

Los inmuebles intervenidos eran utilizados, según las autoridades, para el almacenamiento, distribución y logística del hidrocarburo robado. Esta infraestructura permitía a la red criminal mantener un flujo constante de combustible ilícito hacia distintos mercados.

Las acciones derivaron en el aseguramiento de propiedades presuntamente vinculadas a actividades de lavado de dinero y comercialización ilegal, lo que refuerza la hipótesis de una estructura con capacidades logísticas y financieras consolidadas.

Captura del presunto líder y estructura operativa

Entre los detenidos destaca Mauricio “N”, alias “El Burras”, identificado como el líder de la organización. De acuerdo con las autoridades, coordinaba las operaciones logísticas y mantenía vínculos con otros mandos regionales, lo que le permitía consolidar una red de distribución eficiente.

También fueron capturados otros integrantes clave de la estructura criminal. Mauricio “N”, alias “Pepón”, fungía como operador logístico y financiero, mientras que Jorge “N” era señalado como propietario y administrador de gaseras utilizadas para el blanqueo de recursos.

Asimismo, Joaquín Arturo “N”, alias “Coquis”, operaba como mando logístico; Julio César “N” estaba encargado del envío de pipas a puntos de sustracción; y otro individuo identificado como Julio César “N”, alias “Pingüino”, participaba directamente en la extracción de hidrocarburos.Finalmente, Lorenzo Javier “N” fue identificado como dueño de una gasera y responsable de la facturación del combustible robado, lo que evidencia la existencia de mecanismos para simular operaciones legales dentro de la red.